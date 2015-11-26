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Вокалист SCORPIONS : «Рок жив и здоров»



В новом интервью с Лиз Барнс из Planet Rock вокалист SCORPIONS Klaus Meine ответил на вопрос о том, является ли название нового альбома группы, "Rock Believer", своего рода посланием для поклонников группы по всему миру:



«Может быть, это всё из-за пандемии, это диалог с фанатами. И поскольку мы были так долго оторваны от мира гастролей, хочется оставаться на связи со своей фэн-базой. А благодаря социальным сетям сегодня — Facebook, Instagram и даже TikTok [смеётся], что бы ни встало на этом пути, у тебя есть возможность быть на связи со своей фэн-базой, и это крутая возможность вести диалог. Ты получаешь обратную связь на то, что ты говоришь, и иногда она хорошая, а иногда не очень.



Я расскажу вам одну историю. В разгар пандемии, задолго до того, как мы записали первый трек для этого альбома, я написал небольшую песню в своей студии дома, просто чтобы выложить что-то в социальных сетях, не говоря: "Это новый сингл SCORPIONS". Это была просто небольшая песня. Песня называлась "Sign Of Hope". Она длилась, может быть, две минуты — не очень длинная песня. И я хотел передать через неё: "Оставайтесь сильными. Берегите себя. Мы увидимся с вами снова. Давайте пройдём через эту пандемию вместе". И к концу года мы выпустили три фэн-видео ["Sign Of Hope"] и обратились к большому количеству людей. И было приятно пообщаться с фанатами. То же самое касается и текста песни "Rock Believer". Мы верим в рок, но мы столько лет слышали, как говорят: "Рок мёртв". Есть гранж, есть хип-хоп, есть рэп. Да, эти жанры очень популярны в наши дни, без сомнения — особенно хип-хоп и рэп — но мы видим каждый раз, когда отправляемся в тур, что рок вовсе не мёртв; он жив и здоров. И песня "Rock Believer" обращена к этому сообществу: "Мы любим вас и надеемся, что вы полюбите этот новый альбом так же, как и мы. И я так же верю в рок, как и вы". Это чёткое послание».







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