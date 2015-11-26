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Scorpions

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10 янв 2022 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: часть III + фрагмент нового клипа

8 янв 2022 : 		 Новый сингл SCORPIONS выйдет зимой

29 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть II

24 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть I

3 дек 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 ноя 2021 : 		 Обложка альбома и новая песня SCORPIONS

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6 окт 2021 : 		 SCORPIONS и Vanessa Mae

29 сен 2021 : 		 Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

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5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

24 авг 2021 : 		 Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры

23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

11 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

9 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала SCORPIONS
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Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»



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В новом интервью с Лиз Барнс из Planet Rock вокалист SCORPIONS Klaus Meine ответил на вопрос о том, является ли название нового альбома группы, "Rock Believer", своего рода посланием для поклонников группы по всему миру:

«Может быть, это всё из-за пандемии, это диалог с фанатами. И поскольку мы были так долго оторваны от мира гастролей, хочется оставаться на связи со своей фэн-базой. А благодаря социальным сетям сегодня — Facebook, Instagram и даже TikTok [смеётся], что бы ни встало на этом пути, у тебя есть возможность быть на связи со своей фэн-базой, и это крутая возможность вести диалог. Ты получаешь обратную связь на то, что ты говоришь, и иногда она хорошая, а иногда не очень.

Я расскажу вам одну историю. В разгар пандемии, задолго до того, как мы записали первый трек для этого альбома, я написал небольшую песню в своей студии дома, просто чтобы выложить что-то в социальных сетях, не говоря: "Это новый сингл SCORPIONS". Это была просто небольшая песня. Песня называлась "Sign Of Hope". Она длилась, может быть, две минуты — не очень длинная песня. И я хотел передать через неё: "Оставайтесь сильными. Берегите себя. Мы увидимся с вами снова. Давайте пройдём через эту пандемию вместе". И к концу года мы выпустили три фэн-видео ["Sign Of Hope"] и обратились к большому количеству людей. И было приятно пообщаться с фанатами. То же самое касается и текста песни "Rock Believer". Мы верим в рок, но мы столько лет слышали, как говорят: "Рок мёртв". Есть гранж, есть хип-хоп, есть рэп. Да, эти жанры очень популярны в наши дни, без сомнения — особенно хип-хоп и рэп — но мы видим каждый раз, когда отправляемся в тур, что рок вовсе не мёртв; он жив и здоров. И песня "Rock Believer" обращена к этому сообществу: "Мы любим вас и надеемся, что вы полюбите этот новый альбом так же, как и мы. И я так же верю в рок, как и вы". Это чёткое послание».

SCORPIONS

















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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Sbekhinov


9 фев 2022, 21:15		После Motörhead в группу для девочек, и «в Союзе ни чего не было»

Не понимаю. Вообще как то нелепо смотрится(

Мож я сильно злой.

Svarg_1349


9 фев 2022, 21:26		Ну и слава богу!


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