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Вокалистка HALESTORM работает над книгой



LZZY HALE в недавнем интервью призналась, что работает над своей первой книгой:



«Я пишу свою биографию, но это еще и роман в духе художественной литературы, потому что все имена изменены, но истории правдивы. И именно так мне удобно заниматься своей биографией.



Мне грустно читать биографии людей, особенно в музыкальном бизнесе, потому что тогда ты знаешь их секреты, знаешь, что их изнасиловали, или знаешь, что их родители их не любят, или знаешь, что им приходится бороться за трезвость, или они чуть не умерли. И это разрушает магию, потому что когда я думаю о [Ронни Джеймсе] Дио, или о David Lee Roth, или об Эдди Ван Халене, или об Alice Cooper, я думаю о них как о богах рок-н-ролла — ну знаете, BLACK SABBATH, Tony Iommi. Я не хочу знать, что их мама не давала им сосать большой палец, когда они были детьми».



На вопрос о том, почему ей это не интересно, Lzzy ответила:



«Ну, потому что я считаю, что это разрушает чувство радости. Потому что люди всегда фокусируются на борьбе за выживание, а не на их выздоровлении или на их радости. И я считаю, что многие фанаты и люди, которые не хотят разбираться и глубоко погружаться, видят таких людей, как Эминем, или таких, как мой хороший друг Rob Halford [из JUDAS PRIEST]. Он только что отпраздновал свою — не знаю — 25-ю годовщину с момента, когда перестал брать в рот крепкое, но все говорят: «Ну, знаете, вот...» Они сосредотачиваются на алкоголизме или на употреблении наркотиков, но не сосредотачиваются на том, что они выбрались и теперь наслаждаются жизнью».







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