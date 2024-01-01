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HALESTORM замутили с I PREVAIL



Lzzy Hale в недавнем интервью обсудила будущий совместный тур HALESTORM и I PREVAIL:



«Это и правда будет клево. И это на самом деле так здорово — это немного, ну, нет, не немного, а гораздо более значительно, чем прошлые туры. И вот небольшой сюрприз: ребята из I PREVAIL, я и мои ребята из HALESTORM собрались в студии и совместно написали песню, все работали над ней. И мы собираемся исполнить ее вместе в качестве оды нашей коллективной фан-базе».



Относительно того, что стало вдохновением для этой песни, Lzzy ответила:



«Мы много обсуждали аналогию с тем, что мы все вместе в одном цирке, то есть это наши шоу. Nnen не просто разделение: "Мы играем. Вот твой сет. Вот мой сет". Мы на самом деле хотели создать такую гавань, такое убежище для наших коллективных фанатов, чтобы они могли сказать: "Эй, он и мой приятель тоже". Мы из разных слоев общества, но вот как мы собираемся вместе", [и] действительно продемонстрировать эту сплоченность, особенно учитывая, что у нас у всех разный вкус и разные влияния. Так что это очень красивая, мощная песня, которую мы сможем представить как "Эй, вот что-то особенное для тура". Так что мы с нетерпением ждем возможности побыть друг с другом. И эти парни вдохновляют меня до бесконечности. Каждый раз, когда я слышу их песни по радио, я думаю: "Как они это сделали?. Я хочу такую же запись" — ну, знаете, все в таком духе. Так что я с нетерпением жду, когда смогу вдохновляться каждый вечер и тусоваться со всеми ребятами!»



На вопрос о том, будет ли эта песня выпущена официально, она ответила:



«Мы надеемся [выпустить ее]. Посмотрим, как все будет. Мы сейчас находимся в небольшой запаре, потому что в данный момент мы заканчиваем работу над ней, микшируем и все такое, а потом мы будем думать: "Ну, стоит ли? А может, не стоит?". Я всегда считаю, что стоит, но всегда найдется пара людей, которые скажут: "А стоит ли?". Нам еще предстоит этот разговор. Но я надеюсь на это. Держите ухо востро. Я буду бороться!»







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