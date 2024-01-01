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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»



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LZZY HALE в недавнем интервью так ответила на вопрос, стоит ли поклонникам ждать новых песен в ближайшем туре группы:

«Я скажу, что скорее всего, но предупреждаю, что мы немного скрытны в этом вопросе. Так что мы не обязательно будем говорить: "Эй, вот новая песня". Но есть некоторые вещи, которые нас очень волнуют»

На вопрос о том, как проходит работа по сочинению и записи, она ответила:

«Мы уже некоторое время работаем в студии с продюсером [Dave Cobb], но в этот раз все было по-другому. Это было очень спонтанно. Это не похоже на то, как если бы мы наметили восемь недель, и у нас будет готова пластинка. Мы начали ходить к нему — сначала это было три дня, чтобы его протестировать, и мы вместе написали песню с нуля. И все были такие: "Подождите. Что это? Потом мы вернулись — уехали на гастроли, вернулись, провели с ним еще одну сессию в течение двух недель, а потом еще одну — в течение трех недель. И так понемногу. И вот после тура у нас запланирована еще одна сессия на август, чтобы закончить все дела. Но это просто потрясающе»




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