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Бурбон от HALESTORM



Freaks! Мы так рады объявить, что снова сотрудничаем с нашими друзьями из Three Chord Bourbon, чтобы произвести новую партию бурбона.



Эта партия обладает нотками кондитерских специй, темного сахара и жареных орехов, а невероятный дизайн этикетки был вдохновлен тонкими нотками вишни в бурбоне, а также одной из крутых курток Lzzy. Мы уверены, что он вам понравится, так что перейдите по ссылке и сделайте предзаказ на бутылку уже сегодня!







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