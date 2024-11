сегодня



Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM



Гитаристка THE WARNING Dany Villarreal присоединилась на сцене к HALESTORM в рамках выступления 26 октября в Квебеке и исполнила композицию "Familiar Taste Of Poison".







+0 -0



просмотров: 115