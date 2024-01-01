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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»



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Lzzy Hale в недавнем интервью в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказала о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Это получается странный год, потому что вместо того, чтобы взять три месяца отпуска, чтобы записать альбом, или "эй, теперь мы сосредоточимся только на гастролях", или "мы сосредоточимся на других направлениях", мы делаем всё сразу. Так что у нас было несколько трехнедельных сессий в студии, и мы заканчиваем работу над новой музыкой, что было так здорово. Мы записывались с [продюсером] Dave'ом Cobb'ом, и он просто потрясающий и, я считаю, он именно то, что доктор прописал для нашей жизненной ситуации. Так что мы очень рады новой музыке. Но в этом году мы отправляемся в турне по всем Штатам, потому что в прошлом году мы провели очень много времени в Европе. Так что, да, мы начнем с I PREVAIL в июле. А осенью мы отправимся с EVANESCENCE в Канаду, ради всех тех, кто там живет. Так мы существуем. Это и есть жизнь. Мы просто продолжаем катить поезд с горки. Так что всё это очень интересно. И я не могу дождаться, когда вы услышите музыку, и не могу дождаться, когда увижу каждого этим летом на всех фестивалях. И да, нас ждет просто замечательный год!»




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