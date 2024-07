сегодня



Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM в рамках выступления 26 июля в PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey и исполнил кавер-версию хита SKID ROW "Slave To The Grind".







