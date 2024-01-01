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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 33
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 25
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 20
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Halestorm

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28 июл 2024 : 		 Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM

14 июл 2024 : 		 Бурбон от HALESTORM

11 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM о похвале JON BON JOVI

1 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с кавер-группой

24 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»

17 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»

7 июн 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL: Звуки

28 май 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL

18 май 2024 : 		 Концертное видео от HALESTORM

11 май 2024 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Мы одни из немногих, кто не использует подкладки»

25 апр 2024 : 		 Участники HALESTORM о проблемах с психикой

9 апр 2024 : 		 Гитарист HALESTORM: «Да у нас полно идей!»

1 апр 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы все в одной связке!»

29 мар 2024 : 		 HALESTORM завершают сочинение

16 мар 2024 : 		 Почему HALESTORM решили поменять продюсера

23 янв 2024 : 		 Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO

20 дек 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

7 дек 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару

4 дек 2023 : 		 HALESTORM собирают идеи

22 ноя 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»

3 ноя 2023 : 		 Бережет ли голос вокалистка HALESTORM

31 окт 2023 : 		 HALESTORM о продюсере

19 окт 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM любит подслушивать

30 авг 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом

10 авг 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

9 авг 2023 : 		 HALESTORM начнут думать об альбоме после тура
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Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM



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Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM в рамках выступления 26 июля в PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey и исполнил кавер-версию хита SKID ROW "Slave To The Grind".




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