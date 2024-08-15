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У HALESTORM готова половина



Lzzy Hale и Joe Hottinger в недавнем интервью рассказали о том, как идет процесс работы над новым материалом:



Lzzy: «Для нас это был интересный процесс — очень необычный».



Joe добавил: «Да, запись, это было весело. Мы работаем с новым продюсером, с которым никогда не работали. У него есть дом в Саванне (штат Джорджия), в котором находится только студия и помещение для группы. И вот мы приезжаем туда, все четверо заселяются, просыпаются и начинают творить».



Lzzy продолжила: «Мы работаем с Dave'ом Cobb'ом, который является убежденным металлистом, но он получил свое с Chris Stapleton и Brandi Carlile. Но у него такое прекрасное восприятие».



Joe согласился, сказав: «О, да. Он просто знаток песен. Он любит музыку и знает все о рок-н-ролле. Он снимался с RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET. Он тоже рокер. Но это весело. Сейчас мы уже наполовину закончили. Думаю, большая часть основных элементов и музыки уже готова. Это здорово, потому что у нас большой перерыв между работой и, надеюсь, мы закончим ее к концу года. И ты можешь немного подумать о нем, позволить ему немного пожить с тобой. А потом, типа, «Ладно, что мы хотим сказать? Что мы хотим донести?».







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