Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 19
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
*Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика 16
*Новое видео NIGHTWISH 15
*Новая песня NIGHTWISH 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
[= ||| все новости группы



*

Halestorm

*



15 авг 2024 : 		 У HALESTORM готова половина

30 июл 2024 : 		 HALESTORM хотят выпустить альбом в 2025

28 июл 2024 : 		 Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM

14 июл 2024 : 		 Бурбон от HALESTORM

11 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM о похвале JON BON JOVI

1 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с кавер-группой

24 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»

17 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»

7 июн 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL: Звуки

28 май 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL

18 май 2024 : 		 Концертное видео от HALESTORM

11 май 2024 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Мы одни из немногих, кто не использует подкладки»

25 апр 2024 : 		 Участники HALESTORM о проблемах с психикой

9 апр 2024 : 		 Гитарист HALESTORM: «Да у нас полно идей!»

1 апр 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы все в одной связке!»

29 мар 2024 : 		 HALESTORM завершают сочинение

16 мар 2024 : 		 Почему HALESTORM решили поменять продюсера

23 янв 2024 : 		 Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO

20 дек 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

7 дек 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару

4 дек 2023 : 		 HALESTORM собирают идеи

22 ноя 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»

3 ноя 2023 : 		 Бережет ли голос вокалистка HALESTORM

31 окт 2023 : 		 HALESTORM о продюсере

19 окт 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM любит подслушивать

30 авг 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У HALESTORM готова половина



zoom
Lzzy Hale и Joe Hottinger в недавнем интервью рассказали о том, как идет процесс работы над новым материалом:

Lzzy: «Для нас это был интересный процесс — очень необычный».

Joe добавил: «Да, запись, это было весело. Мы работаем с новым продюсером, с которым никогда не работали. У него есть дом в Саванне (штат Джорджия), в котором находится только студия и помещение для группы. И вот мы приезжаем туда, все четверо заселяются, просыпаются и начинают творить».

Lzzy продолжила: «Мы работаем с Dave'ом Cobb'ом, который является убежденным металлистом, но он получил свое с Chris Stapleton и Brandi Carlile. Но у него такое прекрасное восприятие».

Joe согласился, сказав: «О, да. Он просто знаток песен. Он любит музыку и знает все о рок-н-ролле. Он снимался с RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET. Он тоже рокер. Но это весело. Сейчас мы уже наполовину закончили. Думаю, большая часть основных элементов и музыки уже готова. Это здорово, потому что у нас большой перерыв между работой и, надеюсь, мы закончим ее к концу года. И ты можешь немного подумать о нем, позволить ему немного пожить с тобой. А потом, типа, «Ладно, что мы хотим сказать? Что мы хотим донести?».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Остановитесь, не нужно. Распадитесь, пожалуйста.

просмотров: 205

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом