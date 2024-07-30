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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 49
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 39
*GOJIRA разогрела квиров 35
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
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Halestorm

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HALESTORM хотят выпустить альбом в 2025



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Барабанщик HALESTORM Arejay Hale в интервью The VORTX Podcast ответил на вопрос о том, когда поклонникам стоит ждать новой музыки:

«Я надеюсь, что в следующем году... Мы всегда говорим одно и то же. Типа, он выйдет, когда мы закончим с ним [смеется], а весь процесс после него — сведение, мастеринг, промо-кампания и все такое. Это очень хлопотно. Но опыт оказался отличным, потому что мы делаем это в Саванне с [продюсером] Dave Cobb, а Dave Cobb сейчас просто нарасхват».




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30 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
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