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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 23
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Halestorm

*



17 ноя 2024 : 		 Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM

17 окт 2024 : 		 AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM

30 сен 2024 : 		 У HALESTORM готово 70–80 % альбома

18 сен 2024 : 		 HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN

10 сен 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM надеется закончить к декабрю

15 авг 2024 : 		 У HALESTORM готова половина

30 июл 2024 : 		 HALESTORM хотят выпустить альбом в 2025

28 июл 2024 : 		 Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM

14 июл 2024 : 		 Бурбон от HALESTORM

11 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM о похвале JON BON JOVI

1 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с кавер-группой

24 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»

17 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»

7 июн 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL: Звуки

28 май 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL

18 май 2024 : 		 Концертное видео от HALESTORM

11 май 2024 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Мы одни из немногих, кто не использует подкладки»

25 апр 2024 : 		 Участники HALESTORM о проблемах с психикой

9 апр 2024 : 		 Гитарист HALESTORM: «Да у нас полно идей!»

1 апр 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы все в одной связке!»

29 мар 2024 : 		 HALESTORM завершают сочинение

16 мар 2024 : 		 Почему HALESTORM решили поменять продюсера

23 янв 2024 : 		 Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO

20 дек 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

7 дек 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару

4 дек 2023 : 		 HALESTORM собирают идеи
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Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM



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HALESTORM вместе с кантри дуэтом BROOKS & DUNN записали обновленную версию композиции "Boot Scootin' Boogie", которая включена в новую студийную пластинку BROOKS & DUNN"Reboot II", релиз которой состоялся 15 ноября на Sony Music Nashville. Что из этого вышло, можно услышать ниже.




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