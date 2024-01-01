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Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM



HALESTORM вместе с кантри дуэтом BROOKS & DUNN записали обновленную версию композиции "Boot Scootin' Boogie", которая включена в новую студийную пластинку BROOKS & DUNN"Reboot II", релиз которой состоялся 15 ноября на Sony Music Nashville. Что из этого вышло, можно услышать ниже.





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