Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DREAM THEATER 30
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 18
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 13
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 13
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 11
*Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку 8
*JON BON JOVI за Камалу Харрис 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DREAM THEATER 30
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 18
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
[= ||| все новости группы



*

Halestorm

*



17 окт 2024 : 		 AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM

30 сен 2024 : 		 У HALESTORM готово 70–80 % альбома

18 сен 2024 : 		 HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN

10 сен 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM надеется закончить к декабрю

15 авг 2024 : 		 У HALESTORM готова половина

30 июл 2024 : 		 HALESTORM хотят выпустить альбом в 2025

28 июл 2024 : 		 Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM

14 июл 2024 : 		 Бурбон от HALESTORM

11 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM о похвале JON BON JOVI

1 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с кавер-группой

24 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»

17 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»

7 июн 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL: Звуки

28 май 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL

18 май 2024 : 		 Концертное видео от HALESTORM

11 май 2024 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Мы одни из немногих, кто не использует подкладки»

25 апр 2024 : 		 Участники HALESTORM о проблемах с психикой

9 апр 2024 : 		 Гитарист HALESTORM: «Да у нас полно идей!»

1 апр 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы все в одной связке!»

29 мар 2024 : 		 HALESTORM завершают сочинение

16 мар 2024 : 		 Почему HALESTORM решили поменять продюсера

23 янв 2024 : 		 Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO

20 дек 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

7 дек 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару

4 дек 2023 : 		 HALESTORM собирают идеи

22 ноя 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM



zoom
AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM в рамках выступления в Ванкувере 15 октября и исполнила "Break In".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 окт 2024
Corpsegrinder04
Чёт у Хавроньи уже конкретно щёки на витрине лежат. На афише то не такая будка громадная.
17 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, это Винс Нил, и этот трансом оказался

просмотров: 105

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом