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HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN



HALESTORM вместе с кантри дуэтом BROOKS & DUNN записали обновленную версию композиции "Boot Scootin' Boogie", которая будет включена в новую студийную пластинку BROOKS & DUNN"Reboot II", релиз которой намечен на 15 ноября на Sony Music Nashville.



Lzzy Hale: «Несколько месяцев назад мы получили письмо, которого никак не ожидали получить. @brooksanddunn попросил нас придумать переосмысленную версию их легендарной песни «Boot Scootin' Boogie». Эта просьба, слишком неожиданная, чтобы даже подумать о том, чтобы ее выполнить, с лихвой утолила наш аппетит к приключениям. Мы спросили, есть ли какие-нибудь правила для этого конкретного проекта... и когда они ответили «НЕТ ПРАВИЛ», мы с ребятами поняли, что это будет весьма неординарно.



Огромное спасибо Kix Brooks, Ronnie Dunn, Dan Huff, Juice и всей команде B&D за то, что доверились нам и позволили устроить дикую вечеринку в прекрасном доме, который вы построили».





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