Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 29
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
*У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс 17
*U.D.O. открыли тур по СэШэЭй 17
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 29
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
[= ||| все новости группы



*

Halestorm

*



18 сен 2024 : 		 HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN

10 сен 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM надеется закончить к декабрю

15 авг 2024 : 		 У HALESTORM готова половина

30 июл 2024 : 		 HALESTORM хотят выпустить альбом в 2025

28 июл 2024 : 		 Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM

14 июл 2024 : 		 Бурбон от HALESTORM

11 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM о похвале JON BON JOVI

1 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с кавер-группой

24 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»

17 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»

7 июн 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL: Звуки

28 май 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL

18 май 2024 : 		 Концертное видео от HALESTORM

11 май 2024 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Мы одни из немногих, кто не использует подкладки»

25 апр 2024 : 		 Участники HALESTORM о проблемах с психикой

9 апр 2024 : 		 Гитарист HALESTORM: «Да у нас полно идей!»

1 апр 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы все в одной связке!»

29 мар 2024 : 		 HALESTORM завершают сочинение

16 мар 2024 : 		 Почему HALESTORM решили поменять продюсера

23 янв 2024 : 		 Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO

20 дек 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

7 дек 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару

4 дек 2023 : 		 HALESTORM собирают идеи

22 ноя 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»

3 ноя 2023 : 		 Бережет ли голос вокалистка HALESTORM

31 окт 2023 : 		 HALESTORM о продюсере
Показать далее
| - |

|||| сегодня

HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN



zoom
HALESTORM вместе с кантри дуэтом BROOKS & DUNN записали обновленную версию композиции "Boot Scootin' Boogie", которая будет включена в новую студийную пластинку BROOKS & DUNN"Reboot II", релиз которой намечен на 15 ноября на Sony Music Nashville.

Lzzy Hale: «Несколько месяцев назад мы получили письмо, которого никак не ожидали получить. @brooksanddunn попросил нас придумать переосмысленную версию их легендарной песни «Boot Scootin' Boogie». Эта просьба, слишком неожиданная, чтобы даже подумать о том, чтобы ее выполнить, с лихвой утолила наш аппетит к приключениям. Мы спросили, есть ли какие-нибудь правила для этого конкретного проекта... и когда они ответили «НЕТ ПРАВИЛ», мы с ребятами поняли, что это будет весьма неординарно.

Огромное спасибо Kix Brooks, Ronnie Dunn, Dan Huff, Juice и всей команде B&D за то, что доверились нам и позволили устроить дикую вечеринку в прекрасном доме, который вы построили».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 132

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом