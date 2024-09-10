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Вокалистка HALESTORM надеется закончить к декабрю



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В рамках недавней беседы с Lzzy Hale, она рассказала о том, как продвигаются дела с новым HALESTORM:

«Мы подготовим все, как и окончательные итоги, в начале декабря. Так что мы закончим с этим, а затем буквально — мы, скорее всего, сумеем что-то выпустить пораньше, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Но все лучшие планы, как известно, неисполнимы. Так что я очень взволнована. Я готова к тому, что все закончится.

Работа над альбомом была просто сумасшедшей. В итоге мы оказались у Dave'a Cobb'a. И это нечто совершенно иное, чем то, что у нас когда-либо было. Мы буквально приехали со всем нашим багажом, со всеми нашими песнями, риффами, всем этим, а он такой: «Нет, мы не будем ничего этого использовать. Мы просто приступим». А я ему: «Что? Нет никакого плана? Что происходит?» И это прекрасно, потому что все мы очень ADHD, и мы оказались заперты вместе в одном доме в Саванне, штат Джорджия, где, если вы когда-нибудь были в Саванне, штат Джорджия, нет никакой сцены. Это жутковатый исторический город с кучей испанского мха. И мы заперты — я говорю буквально, потому что мы заперли двери, — мы заперты в этом доме, полном всякого оборудования, которое только может понадобиться. Все готово. Все есть — пульт, все — и мы все без присмотра. Я не могу сказать, когда в последний раз такое случалось при записи альбома — наверное, со времен первой пластинки, [когда] мы все вместе жили в съемной квартире. Так что все наши внутренние дети просто орали, и мы все забрались в эту песочницу и устроили игру: «Эй, я принес LEGO. Ты принес ракету. Давай посмотрим, сможем ли мы запустить ее в космос». И все эти элементы складываются в единое целое таким странным и органичным образом, что это в значительной степени раскрывает луковицу того, что такое HALESTORM.

У нас с братом было много моментов во время записи этой пластинки, когда мы смотрели друг на друга и говорили друг другу: «Это напоминает мне то время, когда нам было по 14 лет». Это просто круто. Так что я очень хочу, чтобы все услышали его, и я очень хочу, чтобы он был закончен. Надеюсь, мы закончим его в декабре и выкинем его к чертям собачьим из моего дома [Смеется]».




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10 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Да, карьеру надо заканчивать, и не к декабрю, а прямо сейчас.
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10 сен 2024
rassol
Надеется кончить. Админы, ау!
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