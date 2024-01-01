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*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 50
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM о похвале JON BON JOVI



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В рамках недавней беседы с Heavy Consequence, LZZY HALE коснулась темы недавней похвалы в свой адрес от лидера BON JOVI:

«Меня попросили прислать вопрос, случайный вопрос, для Jon Bon Jovi, потому что они пытались собрать вопросы от музыкантов, чтобы задать их ему в рамках этого интервью. И вот интервью выходит, и я получаю множество Google-оповещений об этом интервью. Я такая: "О, круто. Послушаю, что он сказал в ответ на мой вопрос", потому что вопросы задаю не только я. А потом они упомянули меня, и он такой: "О, пожалуйста, оставайся в SKID ROW. Ты — лучшее, что случилось со Snake'ом с тех пор, как он встретил меня". И прочее о том, что я могу сделать. А мой внутренний подросток говорит: "Jon Bon Jovi знает, кто я такая. О Боже!" А потом я думаю: "Боже мой. Как мило с его стороны все это сказать". А потом я получаю звонок по этому поводу от своего отца, который говорит: "Я помню, как ты колбасилась..." Мы [HALESTORM] играли кавер-версию песни [BON JOVI] "Living On A Prayer" в барах Пенсильвании и все такое, и мой отец говорит: "А помнишь как ты когда-то слушала альбом [SKID ROW] "Slave To The Grind"? О чем ты сейчас думаешь?" Я ему: "Я не знаю, что думать. Это просто дурдом".

Это похоже на возвращение к моим истокам... В 1996 году, если бы вы сказали мне, что что-то подобное станет прекрасным завершением главы в истории моего рок-путешествия, я бы сказала: "Ты лжец. Со мной такого никогда не случится". Но оно реально случилось и это гораздо больше, чем просто "О, смотрите, меня упомянули некоторые рок-звезды". Это стало прекрасным событием, которое теперь я могу в памяти хранить вечно. Это здорово. Я смогу написать это на своем надгробии! [Смеется]»




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