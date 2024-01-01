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У HALESTORM готово 70–80 % альбома



Lzzy Hale в недавнем интервью Louisville, Kentucky's ALT 105.1 рассказала о том, как идут дела с новым альбомом:



«У нас было три отдельных сессии в студии — мы записываем альбом с [продюсером] Dave'ом Cobb'ом. А он на самом деле большой фанат металла, и поэтому он очень рад. Мы делаем отличную музыку, но постоянно гастролируем. Так что у нас было около трех разных сессий в студии. Мы, сделали, наверное, — сколько? — 70, может 80, процентов. У нас есть студия в доме, и я доделываю вокал, кое что по соло и все такое. А потом мы возвращаемся в декабре, чтобы просто сказать: «Окей, все хорошо». И тогда, уже все, у нас все будет. И мы реально этому очень рады!».







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