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*Видео с выступления SLAYER 26
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Halestorm

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У HALESTORM готово 70–80 % альбома



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Lzzy Hale в недавнем интервью Louisville, Kentucky's ALT 105.1 рассказала о том, как идут дела с новым альбомом:

«У нас было три отдельных сессии в студии — мы записываем альбом с [продюсером] Dave'ом Cobb'ом. А он на самом деле большой фанат металла, и поэтому он очень рад. Мы делаем отличную музыку, но постоянно гастролируем. Так что у нас было около трех разных сессий в студии. Мы, сделали, наверное, — сколько? — 70, может 80, процентов. У нас есть студия в доме, и я доделываю вокал, кое что по соло и все такое. А потом мы возвращаемся в декабре, чтобы просто сказать: «Окей, все хорошо». И тогда, уже все, у нас все будет. И мы реально этому очень рады!».




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