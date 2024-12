30 дек 2024



Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC



Lzzy Hale и Joe Hottinger из HALESTORM отыграли неожиданный для публики акустический сет 27 декабря в The Underdog, Nashville, Tennessee на разогреве у THE DEAD DEADS:



01. White Dress

02. Mz. Hyde

03. I Remember You (SKID ROW cover)

04. Familiar Taste Of Poison

05. I Like It Heavy (with "She Won't Mind")

06. Gold Dust Woman (FLEETWOOD MAC cover)

07. I Am The Fire





