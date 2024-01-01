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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 101
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 20
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 19
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Halestorm

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30 дек 2024 : 		 Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC

27 ноя 2024 : 		 Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM

17 ноя 2024 : 		 Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM

17 окт 2024 : 		 AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM

30 сен 2024 : 		 У HALESTORM готово 70–80 % альбома

18 сен 2024 : 		 HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN

10 сен 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM надеется закончить к декабрю

15 авг 2024 : 		 У HALESTORM готова половина

30 июл 2024 : 		 HALESTORM хотят выпустить альбом в 2025

28 июл 2024 : 		 Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM

14 июл 2024 : 		 Бурбон от HALESTORM

11 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM о похвале JON BON JOVI

1 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с кавер-группой

24 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»

17 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»

7 июн 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL: Звуки

28 май 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL

18 май 2024 : 		 Концертное видео от HALESTORM

11 май 2024 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Мы одни из немногих, кто не использует подкладки»

25 апр 2024 : 		 Участники HALESTORM о проблемах с психикой

9 апр 2024 : 		 Гитарист HALESTORM: «Да у нас полно идей!»

1 апр 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы все в одной связке!»

29 мар 2024 : 		 HALESTORM завершают сочинение

16 мар 2024 : 		 Почему HALESTORM решили поменять продюсера

23 янв 2024 : 		 Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO

20 дек 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM
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|||| 30 дек 2024

Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC



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Lzzy Hale и Joe Hottinger из HALESTORM отыграли неожиданный для публики акустический сет 27 декабря в The Underdog, Nashville, Tennessee на разогреве у THE DEAD DEADS:

01. White Dress
02. Mz. Hyde
03. I Remember You (SKID ROW cover)
04. Familiar Taste Of Poison
05. I Like It Heavy (with "She Won't Mind")
06. Gold Dust Woman (FLEETWOOD MAC cover)
07. I Am The Fire




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