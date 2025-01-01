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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 115
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Halestorm

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14 июл 2024 : 		 Бурбон от HALESTORM

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1 июл 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с кавер-группой

24 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»

17 июн 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»

7 июн 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL: Звуки

28 май 2024 : 		 HALESTORM замутили с I PREVAIL

18 май 2024 : 		 Концертное видео от HALESTORM

11 май 2024 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Мы одни из немногих, кто не использует подкладки»

25 апр 2024 : 		 Участники HALESTORM о проблемах с психикой

9 апр 2024 : 		 Гитарист HALESTORM: «Да у нас полно идей!»

1 апр 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы все в одной связке!»

29 мар 2024 : 		 HALESTORM завершают сочинение

16 мар 2024 : 		 Почему HALESTORM решили поменять продюсера

23 янв 2024 : 		 Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO
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Участники HALESTORM открыли тур



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Участники HALESTORM Lzzy Hale и Joe Hottinger выступлением восьмого января в The Machine Shop, Flint, Michigan, открыли тур "Halestorm's Lzzy And Joe: The Living Room Sessions", в рамках которого пара даст 12 концертов:

01. Bet U Wish U Had Me Back
02. Bad Romance (Lady Gaga cover)
03. I Get Off
04. I Am The Fire
05. Break In
06. Familiar Taste Of Poison
07. I Like It Heavy
08. Mz. Hyde
09. Dear Daughter
10. White Dress
11. Gold Dust Woman (FLEETWOOD MAC cover)
12. Separate Ways (Worlds Apart) (JOURNEY cover)
13. Do Not Disturb
14. I Miss the Misery
15. Here's to Us
16. I Remember You (SKID ROW cover)
17. Love Bites (So Do I)
18. Freak Like Me




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