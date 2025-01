сегодня



Участники HALESTORM открыли тур



Участники HALESTORM Lzzy Hale и Joe Hottinger выступлением восьмого января в The Machine Shop, Flint, Michigan, открыли тур "Halestorm's Lzzy And Joe: The Living Room Sessions", в рамках которого пара даст 12 концертов:



01. Bet U Wish U Had Me Back

02. Bad Romance (Lady Gaga cover)

03. I Get Off

04. I Am The Fire

05. Break In

06. Familiar Taste Of Poison

07. I Like It Heavy

08. Mz. Hyde

09. Dear Daughter

10. White Dress

11. Gold Dust Woman (FLEETWOOD MAC cover)

12. Separate Ways (Worlds Apart) (JOURNEY cover)

13. Do Not Disturb

14. I Miss the Misery

15. Here's to Us

16. I Remember You (SKID ROW cover)

17. Love Bites (So Do I)

18. Freak Like Me







