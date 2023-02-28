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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
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Fear Factory

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28 фев 2023 : 		 Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом

27 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хотел дать шанс незнакомому исполнителю»

21 фев 2023 : 		 Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...

1 фев 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY готовит вокалиста ко встрече с троллями

24 янв 2023 : 		 FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY не собирается встречаться с поклонниками за $

26 дек 2022 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»

25 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

20 дек 2022 : 		 Мастер-класс от лидера FEAR FACTORY

16 дек 2022 : 		 Новому из FEAR FACTORY — 36

13 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома

15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

8 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY начнут запись зимой

1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом

31 окт 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»

4 сен 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

30 авг 2022 : 		 DINO CAZARES троллит троллей

18 авг 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»

14 июл 2022 : 		 Ремиксы от FEAR FACTORY осенью

25 апр 2022 : 		 BURTON C. BELL: «Уйти из FEAR FACTORY было нелегко»

24 апр 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»

27 фев 2022 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY из Италии?

19 янв 2022 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле

30 дек 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «С оптимизмом смотрю в будущее»

12 ноя 2021 : 		 FEAR FACTORY выпустят сингл перед туром
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Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом



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FEAR FACTORY 27 февраля отыграли первое шоу с новым вокалистом Milo Silvestro:

01. Recode
02. Shock
03. Edgecrusher
04. Disruptor
05. Dielectric
06. Powershifter
07. What Will Become?
08. Archetype
09. Demanufacture
10. Replica








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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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28 фев 2023
x
xRReth
Пристойно, в принципе.
Главное чтобы не надевал маску под Бэлла, а то хуй их знает
Like!2
28 фев 2023
ZzergRusher
xRReth, дурной пример заразителен, ага
28 фев 2023
gravitgroove
xRReth, чё?!!! Уже петухов дает на видео (дальше что будет?). И косплеит СиБелла. Давайте будем честны, лучше не стало, стало удобно только Казаресу и тем, кто ходит попить пиво на концертах, не особо вдаваясь в детали.
28 фев 2023
x
xRReth
gravitgroove, я же не написал "Охренеть как классно, суперзаменитель". Пока пристойно и не более.
Очевидно же, что чувака лихорадит, вот и лажает. Если не положит хуй на вокал, как кое-кто, то увидим/услышим хороший результат.
А по одному выступлению судить рановато.
Like!1
28 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
xRReth, уже надел - стрижка и жесты 1 в 1 Белл.
Like!2
28 фев 2023
ZzergRusher
Ну в целом молодчина, "Shock" затащил почти на сотку, будто под него партии писали; да и на сцене держится достойно
Like!1
28 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
ZzergRusher, мне тоже понравилось.
28 фев 2023
father
Косплей Бэлла настолько точен, что даже чистым вокалом косячит так же:)
Like!1
28 фев 2023
Mister
А кто за барабанами?
28 фев 2023
ZzergRusher
Mister, не Хеллер разве? по записи просто хер проссышь, кто там
28 фев 2023
Mister
ZzergRusher, вроде, у него установка другая.
Прочекал в интернете - пишут, что барабанщик Havok Pete Webber сидит. Даже интересно, как он с PowerShifter справился
28 фев 2023
gravitgroove
Mister, да это вообще не критерий. У FF одна из самых сложных песен - это “Lifeblind” c SOANM

просмотров: 1295

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