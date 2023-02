сегодня



Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом



FEAR FACTORY 27 февраля отыграли первое шоу с новым вокалистом Milo Silvestro:



01. Recode

02. Shock

03. Edgecrusher

04. Disruptor

05. Dielectric

06. Powershifter

07. What Will Become?

08. Archetype

09. Demanufacture

10. Replica















+1 -1



( 12 ) просмотров: 1295