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Почему FEAR FACTORY не встречаются с фанатами за деньги?



В недавней беседе с лидером FEAR FACTORY спросили, какой основной источник дохода группы в наши дни, на что он ответил:



«Я не из тех ребят, которые сидят дома, в интернете, шредерят на YouTube. Нет. Я гастролирующий музыкант. Я артист. Я выхожу на сцену и играю песни вживую. Это большая часть моего дохода. И мне нравится это делать.



Нет ничего лучше, чем встретить кого-то или просто увидеть кого-то в толпе, кто подпевает всем твоим словам, или у кого улыбка на лице от того, что они в зале видят группу, которая им нравится, или песню, которую они хотят услышать. А потом встречаешь их после концерта и слушаешь историю этого фаната. Это потрясающе, потому что они хотят рассказать вам, как они познакомились с группой, что значит для них их любимая песня, будь то в плане лирики, будь то в плане риффов, будь то в плане звука, или то, как они купили ваш звукосниматель, или купили усилитель из-за вас, или купили гитарный кабинет из-за вас. Нет ничего лучше этого — чем выйти в зал и окунуться во всю эту атмосферу.



Есть много гитаристов, которые сидят дома... Есть ребята, которые просто уединяются и занимаются только YouTube и всё. А когда дело доходит до общения, у них возникает социальная тревога, потому что они не привыкли общаться с настоящими людьми. Они привыкли иметь дело с людьми, которые комментируют, плохо или хорошо, их канал на YouTube. Что касается меня, я люблю встречаться с людьми. Мне нравится общаться с ними и переживать за них. Ко мне можно подойти, я доступен. Мне нравится, когда люди подходят и разговаривают со мной. Например, в этом туре, который нам предстоит [со STATIC-X], или в турах вообще, но в этом конкретном туре я решил не проводить платные встречи. Я просто предложил всем: "Встретимся у столика с сувениркой после нашего выступления". Каждый вечер я буду стоять у стола с сувениркой, раздавать автографы и фотографироваться с фанатами. Таким образом они могут просто прийти и встретиться со мной, и им не придётся платить лишние деньги. Я не говорю ничего плохого о подобных встречах, потому что это определённо помогает группе платить за бензин или за всё, за что они должны платить, — это помогает группе в финансовом плане — но в данном конкретном случае я решил немного изменить ситуацию и просто попросить их встретиться со мной у стола с мерчем. Если вы хотите помочь группе, купите футболку, купите наклейку, купите нашивку. Пришейте её на свою красивую куртку или ещё куда-нибудь. Просто приходите и встретьтесь со мной, и я поговорю с вами несколько минут, вот и всё».

If anyone bought VIP tix for the upcoming вЂњRise Of The MachineвЂќtour thinking they are for a FF meet n greet we never put any up for sale. I will be at the merch table every night for autograph/photos with the purchase of FF merch. ItвЂ™s a much more affordable way to meet me













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