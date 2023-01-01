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FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS



FEAR FACTORY заключили новое соглашение с NUCLEAR BLAST RECORDS.



Dino: «Это новый год и новая глава для FEAR FACTORY. Мы отлично начали, потому что мы вновь подписали контракт с Nuclear Blast Records и нашей легендой A&R Монте Коннером, который в 1992 году подписал с нами первый контракт. Это замечательное ощущение - быть с лейблом, который понимает нас и который всегда прикрывал нам спину, особенно когда мы больше всего в этом нуждались". Приготовьтесь к будущему FEAR FACTORY».



Монте: «Работа с FEAR FACTORY с самого начала их удивительной карьеры была одним из самых приятных впечатлений в моей карьере. Я был очень рад воссоединиться с ними, когда подписал контракт с FEAR FACTORY на Nuclear Blast в 2013 году, и возможность снова продолжить это путешествие в третьем раунде приносит мне невероятное удовлетворение. Я верил в Dino Cazares с самого первого дня, и я знаю, что он собирается выпустить убийственный новый альбом со всеми фирменными чертами, которые сделали и продолжают делать FEAR FACTORY одной из самых новаторских и уникально звучащих металлических групп всех времен».







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