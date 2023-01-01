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*Новое видео группы METALLICA 58
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 37
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 36
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
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Fear Factory

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24 янв 2023 : 		 FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY не собирается встречаться с поклонниками за $

26 дек 2022 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе оригинального вокалиста: «Он всегда хотел уйти»

25 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

20 дек 2022 : 		 Мастер-класс от лидера FEAR FACTORY

16 дек 2022 : 		 Новому из FEAR FACTORY — 36

13 дек 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY о звучании нового альбома

15 ноя 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!»

8 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY начнут запись зимой

1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом

31 окт 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»

4 сен 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

30 авг 2022 : 		 DINO CAZARES троллит троллей

18 авг 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»

14 июл 2022 : 		 Ремиксы от FEAR FACTORY осенью

25 апр 2022 : 		 BURTON C. BELL: «Уйти из FEAR FACTORY было нелегко»

24 апр 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»

27 фев 2022 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY из Италии?

19 янв 2022 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле

30 дек 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «С оптимизмом смотрю в будущее»

12 ноя 2021 : 		 FEAR FACTORY выпустят сингл перед туром

29 сен 2021 : 		 Новый релиз FEAR FACTORY

23 сен 2021 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY: «Надеюсь, Dino сохранит группу»

8 сен 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY вступился за Кортни Кардашьян

20 авг 2021 : 		 FEAR FACTORY нашли вокалиста
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FEAR FACTORY на NUCLEAR BLAST RECORDS



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FEAR FACTORY заключили новое соглашение с NUCLEAR BLAST RECORDS.

Dino: «Это новый год и новая глава для FEAR FACTORY. Мы отлично начали, потому что мы вновь подписали контракт с Nuclear Blast Records и нашей легендой A&R Монте Коннером, который в 1992 году подписал с нами первый контракт. Это замечательное ощущение - быть с лейблом, который понимает нас и который всегда прикрывал нам спину, особенно когда мы больше всего в этом нуждались". Приготовьтесь к будущему FEAR FACTORY».

Монте: «Работа с FEAR FACTORY с самого начала их удивительной карьеры была одним из самых приятных впечатлений в моей карьере. Я был очень рад воссоединиться с ними, когда подписал контракт с FEAR FACTORY на Nuclear Blast в 2013 году, и возможность снова продолжить это путешествие в третьем раунде приносит мне невероятное удовлетворение. Я верил в Dino Cazares с самого первого дня, и я знаю, что он собирается выпустить убийственный новый альбом со всеми фирменными чертами, которые сделали и продолжают делать FEAR FACTORY одной из самых новаторских и уникально звучащих металлических групп всех времен».




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