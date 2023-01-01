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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
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Fear Factory

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2 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY нашли басиста для концертов

23 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «У нас есть Eight!»

17 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там сыграть»

4 сен 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедительным, работал без души»

30 авг 2023 : 		 Как уникальность FEAR FACTORY работала против группы

20 авг 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом к концу года. Следующего»

17 июл 2023 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от бывшего из FEAR FACTORY

15 июл 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY о поборах на площадках

30 июн 2023 : 		 Почему FEAR FACTORY не встречаются с фанатами за деньги?

15 июн 2023 : 		 Демонстрационное видео FEAR FACTORY

14 июн 2023 : 		 Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер

2 июн 2023 : 		 FEAR FACTORY: Новый альбом в 2024

24 май 2023 : 		 Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY

23 май 2023 : 		 Басист DEATHMASK выступил с FEAR FACTORY

12 май 2023 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления FEAR FACTORY

10 май 2023 : 		 Визуальный ряд от FEAR FACTORY

8 май 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

19 апр 2023 : 		 FEAR FACTORY в 4К

13 апр 2023 : 		 Инструментальная композиция от FEAR FACTORY

6 апр 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от FEAR FACTORY

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

7 мар 2023 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый состав»

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

2 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

28 фев 2023 : 		 Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
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FEAR FACTORY нашли басиста для концертов



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FEAR FACTORY сообщили о том, что на ближайших концертах партии баса будет исполнять Javier Arriaga из SCATTERED STORM. Он заменит Tony Campos, который занят в турне со STATIC-X.










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