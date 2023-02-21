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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Fear Factory

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|||| 21 фев 2023

Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...



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FEAR FACTORY объявили имя нового вокалиста — им стал итальянец Milo Silvestro.

Dino: «Пришло время представить миру нашего нового вокалиста. Поиски были долгими и дотошными, но я точно знаю, что мы нашли правильного парня".

"Это большая неделя для FEAR FACTORY, поскольку мы делаем последние приготовления к нашему возвращению на сцену, отправляясь в тур по США, который начнется 25 февраля в рамках тура "Rise Of The Machine". Мы не можем дождаться, когда отправимся в путь и начнем рвать задницы. The Machine Will Rise»

Milo Silvestro: «Для меня это прекрасная возможность. Я был поклонником группы в течение многих лет, и я испытываю сюрреалистические чувства, но я очень рад стать частью группы. Я знаю, что мне предстоит занять достойное место, но я здесь, чтобы сделать всё наилучшим образом и отдать должное вокальному наследию этой легендарной группы».




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21 фев 2023
Hellg
Первый нах!
Спел бы что ли что-то из старого материала... А то в Skill Gear одно название, а не игра на гитаре.
Всё это похоже на предсмертные судороги когда-то хорошей и новаторской группы.
21 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Так Дино хотел сразу с ним что-то выпустить, чтобы показать пацана во всей красе, разве нет?
22 фев 2023
d
dread_z
Вашингтон Ирвинг, нового пока ничего, но Dielectric спел весьма достойно.

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