21 фев 2023



Новым вокалистом FEAR FACTORY стал...



FEAR FACTORY объявили имя нового вокалиста — им стал итальянец Milo Silvestro.



Dino: «Пришло время представить миру нашего нового вокалиста. Поиски были долгими и дотошными, но я точно знаю, что мы нашли правильного парня".



"Это большая неделя для FEAR FACTORY, поскольку мы делаем последние приготовления к нашему возвращению на сцену, отправляясь в тур по США, который начнется 25 февраля в рамках тура "Rise Of The Machine". Мы не можем дождаться, когда отправимся в путь и начнем рвать задницы. The Machine Will Rise»



Milo Silvestro: «Для меня это прекрасная возможность. Я был поклонником группы в течение многих лет, и я испытываю сюрреалистические чувства, но я очень рад стать частью группы. Я знаю, что мне предстоит занять достойное место, но я здесь, чтобы сделать всё наилучшим образом и отдать должное вокальному наследию этой легендарной группы».







