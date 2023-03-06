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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 22
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 21
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Fear Factory

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Видео с выступления FEAR FACTORY



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Видео с выступления FEAR FACTORY, которое состоялось четвертого марта в Virginia Street Brewhouse, Reno, Nevada, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Shock
02. Edgecrusher
03. Disruptor
04. Dielectric
05. Powershifter
06. What Will Become?
07. Archetype
08. Demanufacture
09. Zero Signal
10. Replica




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6 мар 2023
грозакоммунистов
По мне так очень и очень не плохо. На первом видосе экстрим вокал прям на отличненько.
Like!1
6 мар 2023
gravitgroove
Да неплохо, жаль только, что это напоминает поминки человека, который создал эту манеру чистого вокала и написал почти все слова ко всем этим песням.
Извините, не получается абстрагироваться полностью.
6 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, зато хорошие поминки, а пока вживую Бёртон пел, были плохие поминки.

просмотров: 353

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