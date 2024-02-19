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Fear Factory

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Видео полного выступления FEAR FACTORY



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Видео полного выступления FEAR FACTORY, которое состоялось 15 февраля в House Of Blues in Lake Buena Vista, Florida, доступно для просмотра ниже:

01. Shock
02. Edgecrusher
03. Powershifter
04. Disruptor
05. Fuel Injected Suicide Machine
06. Linchpin
07. Slave Labor
08. Demanufacture
09. Replica




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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19 фев 2024
father
Что-то Fear Factory тут и нет, просто Казарес и три левых чувака. Даже Кампос и Хеллер по сути сессионщики, но за выслугу лет хоть как-то можно их было бы причислить к FF, а тут уже совсем хуй знает кто.

просмотров: 61

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