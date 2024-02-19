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Видео полного выступления FEAR FACTORY



Видео полного выступления FEAR FACTORY, которое состоялось 15 февраля в House Of Blues in Lake Buena Vista, Florida, доступно для просмотра ниже:



01. Shock

02. Edgecrusher

03. Powershifter

04. Disruptor

05. Fuel Injected Suicide Machine

06. Linchpin

07. Slave Labor

08. Demanufacture

09. Replica







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