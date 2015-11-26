Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 264
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 62
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 60
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 35
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



8 сен 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY вступился за Кортни Кардашьян

20 авг 2021 : 		 FEAR FACTORY нашли вокалиста

6 авг 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY рассказал забавный случай, связанный с IRON MAIDEN

16 июл 2021 : 		 Обучающее видео FEAR FACTORY

5 июл 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Многие металхэды стали консервативными»

25 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»

25 июн 2021 : 		 Песнь бывшего из FEAR FACTORY

21 июн 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

15 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

20 май 2021 : 		 DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY

16 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста

14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

6 май 2021 : 		 Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак

29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер FEAR FACTORY вступился за Кортни Кардашьян



*
zoom
*
* *
Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares заявил, что Chris Barnes «не прав» в том, что подверг критике Кортни Кардашьян за то, что та появилась на публике в футболке CANNIBAL CORPSE.

«Он всё неправильно понял. Почему ты не хочешь, чтобы люди узнали о твоей музыке, даже если больше не в группе? Я бы хотел, чтобы на ней была футболка одной из моих групп, — это отличная реклама».

FEAR FACTORY

















































































































Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kliops144


8 сен 2021, 11:32		Казарес такой Казарес

wesmart.jpg

gravitgroove


8 сен 2021, 14:07		Да уж, кто о чем, а свинья о жёлуде.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 962

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом