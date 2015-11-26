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Fear Factory

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16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»

18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год

27 янв 2020 : 		 DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY

17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

5 июн 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."

16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание

13 апр 2016 : 		 Новое видео FEAR FACTORY
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|||| сегодня

FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом



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FEAR FACTORY открыли на GoFundMe сбор средств на новый альбом, выход которого намечен на 2021 год на Nuclear Blast. Продюсером материала будут Damien Rainaud и FEAR FACTORY, а за сведение будет отвечать Andy Sneap.

«Обращаемся ко всем фанатам FEAR FACTORY!

Так как долгий и трудный период для FEAR FACTORY, похоже, подходит к концу, мы хотели бы прежде всего поблагодарить наших фанатов за то, что они поддержали нас и были очень терпеливы в ожиданиях, ведь мы вновь нашли опору после долгого отсутствия из-за напряжённого правового спора.

Мы с облегчением сообщаем, что юридический вопрос, связанный с названием FEAR FACTORY, подошёл к концу, и группа может двигаться дальше.

Для того чтобы оказаться в этом положении, потребовалось пройти долгий путь и он, безусловно, не обошёлся без своих проблем как в профессиональном, так и в личном плане. В итоге на нас висит тяжёлое финансовое бремя долгов и сокрушительные судебные издержки, связанные с многочисленными спорами на пути к достижению окончательного результата.

В настоящий момент FEAR FACTORY вернулись, но в финансовом отношении у нас сейчас неопределённое будущее, и нам нужна ваша помощь, чтобы перезапустить машину, чтобы вернуть FF в рабочее состояние и начать жарить по полной. Из-за юридических сложностей и вытекающих из этого юридических проблем мы задержали процесс завершения и выпуска нашего 10-го студийного альбома, поэтому мы решили пойти на уникальный шаг — обратиться за помощью к нашим поклонникам через страницу Gofundme.

Если вы сможете сделать пожертвование, оно будет направлено непосредственно на завершение работы над новым альбомом. В настоящее время мы находимся на стадии пост-продакшна, нам ещё предстоит закончить работу над барабанами, сделать сведение, мастеринг и доработку обложки к релизу, намеченному на 2021 год.

Любые деньги, которые превысят заданную нами планку, пойдут на производство новых музыкальных клипов для песен с нового альбома, и мы с нетерпением ждём, когда сможем приступить ко всем необходимым действиям.

Мы понимаем, что нынешняя ситуация с глобальной пандемией может затруднить многим нашим фэнам внос вклада, так как мы также ощущаем финансовые трудности, связанные с вирусом, и осознаём, с какими трудностями мы все сталкиваемся в данный момент.

Мы хотели бы поблагодарить всех вас за любовь и постоянную поддержку на протяжении последних 30 лет и надеемся, что вместе мы сможем достичь нашей цели.

Пожалуйста, поделитесь и помогите распространять информацию, а также следите за новостями, так как мы будем регулярно размещать обновления о новом альбоме по мере его выхода, чтобы каждый мог получить максимальный доступ.

Оставайтесь в безопасности, будьте позитивны и знайте, что у вас есть возможность изменить ситуацию.

Машина всё ещё жива!

Спасибо».

FEAR FACTORY Launches Fundraising Campaign For Long-Awaited New Album



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