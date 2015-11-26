FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

FEAR FACTORY открыли на GoFundMe сбор средств на новый альбом, выход которого намечен на 2021 год на Nuclear Blast. Продюсером материала будут Damien Rainaud и FEAR FACTORY, а за сведение будет отвечать Andy Sneap.
«Обращаемся ко всем фанатам FEAR FACTORY!
Так как долгий и трудный период для FEAR FACTORY, похоже, подходит к концу, мы хотели бы прежде всего поблагодарить наших фанатов за то, что они поддержали нас и были очень терпеливы в ожиданиях, ведь мы вновь нашли опору после долгого отсутствия из-за напряжённого правового спора.
Мы с облегчением сообщаем, что юридический вопрос, связанный с названием FEAR FACTORY, подошёл к концу, и группа может двигаться дальше.
Для того чтобы оказаться в этом положении, потребовалось пройти долгий путь и он, безусловно, не обошёлся без своих проблем как в профессиональном, так и в личном плане. В итоге на нас висит тяжёлое финансовое бремя долгов и сокрушительные судебные издержки, связанные с многочисленными спорами на пути к достижению окончательного результата.
В настоящий момент FEAR FACTORY вернулись, но в финансовом отношении у нас сейчас неопределённое будущее, и нам нужна ваша помощь, чтобы перезапустить машину, чтобы вернуть FF в рабочее состояние и начать жарить по полной. Из-за юридических сложностей и вытекающих из этого юридических проблем мы задержали процесс завершения и выпуска нашего 10-го студийного альбома, поэтому мы решили пойти на уникальный шаг — обратиться за помощью к нашим поклонникам через страницу Gofundme.
Если вы сможете сделать пожертвование, оно будет направлено непосредственно на завершение работы над новым альбомом. В настоящее время мы находимся на стадии пост-продакшна, нам ещё предстоит закончить работу над барабанами, сделать сведение, мастеринг и доработку обложки к релизу, намеченному на 2021 год.
Любые деньги, которые превысят заданную нами планку, пойдут на производство новых музыкальных клипов для песен с нового альбома, и мы с нетерпением ждём, когда сможем приступить ко всем необходимым действиям.
Мы понимаем, что нынешняя ситуация с глобальной пандемией может затруднить многим нашим фэнам внос вклада, так как мы также ощущаем финансовые трудности, связанные с вирусом, и осознаём, с какими трудностями мы все сталкиваемся в данный момент.
Мы хотели бы поблагодарить всех вас за любовь и постоянную поддержку на протяжении последних 30 лет и надеемся, что вместе мы сможем достичь нашей цели.
Пожалуйста, поделитесь и помогите распространять информацию, а также следите за новостями, так как мы будем регулярно размещать обновления о новом альбоме по мере его выхода, чтобы каждый мог получить максимальный доступ.
Оставайтесь в безопасности, будьте позитивны и знайте, что у вас есть возможность изменить ситуацию.
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