Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

В рамках недавней беседы с подкастом "The Ex-Man" гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал, как в 1985 или 1986 году, работая в магазине сэндвичей, встретился с Дано Плато, известный по сериалу "Diff'rent Strokes":
«Менеджер, которая работала [в магазине], была очень крутой. После того, как мы мыли полы и убирали все сэндвичи, она закрывала магазин, и мы пили пиво. Мы тусовались. Мне было 18 или 19 лет, и я пил пиво. Наверное, мне не стоит так говорить, но да — я это делал. И мы всегда приглашали кого-нибудь. У неё было несколько друзей, которые приходили. И вот появилась эта девушка. И я такой: "Вау. Кто это? Эта девушка выглядит знакомой. Она выглядит странно знакомой". И я просто разговаривал с ней, пытаясь понять, кто она такая. И между нами завязалась небольшая связь. А потом я сказал: "Я живу недалеко отсюда. Мне не хочется идти пешком". Я выпил слишком много пива. А она такая: "Я тебя подвезу". И она подвезла меня до моей квартиры. Мы сидели в её пикапе, у неё был пикап. Мы сидели в её пикапе, а потом начали целоваться. И я подумал: "Кто эта девушка? Я знаю её. Я ведь знаю её". А потом она начала говорить о телевидении; она говорила о телевизионном шоу. И это была Дана Плато из "Diff'rent Strokes". Это была она. У нас была связь. У нас был волшебный миг. После этого я её не видел. Я больше никогда её не видел. Это было действительно круто. Это был классный момент!»
Paffoss
SnakeZ
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