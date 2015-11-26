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Fear Factory

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15 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

20 май 2021 : 		 DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY

16 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста

14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

6 май 2021 : 		 Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак

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21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

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4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

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10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

7 окт 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста
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Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато



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В рамках недавней беседы с подкастом "The Ex-Man" гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал, как в 1985 или 1986 году, работая в магазине сэндвичей, встретился с Дано Плато, известный по сериалу "Diff'rent Strokes":

«Менеджер, которая работала [в магазине], была очень крутой. После того, как мы мыли полы и убирали все сэндвичи, она закрывала магазин, и мы пили пиво. Мы тусовались. Мне было 18 или 19 лет, и я пил пиво. Наверное, мне не стоит так говорить, но да — я это делал. И мы всегда приглашали кого-нибудь. У неё было несколько друзей, которые приходили. И вот появилась эта девушка. И я такой: "Вау. Кто это? Эта девушка выглядит знакомой. Она выглядит странно знакомой". И я просто разговаривал с ней, пытаясь понять, кто она такая. И между нами завязалась небольшая связь. А потом я сказал: "Я живу недалеко отсюда. Мне не хочется идти пешком". Я выпил слишком много пива. А она такая: "Я тебя подвезу". И она подвезла меня до моей квартиры. Мы сидели в её пикапе, у неё был пикап. Мы сидели в её пикапе, а потом начали целоваться. И я подумал: "Кто эта девушка? Я знаю её. Я ведь знаю её". А потом она начала говорить о телевидении; она говорила о телевизионном шоу. И это была Дана Плато из "Diff'rent Strokes". Это была она. У нас была связь. У нас был волшебный миг. После этого я её не видел. Я больше никогда её не видел. Это было действительно круто. Это был классный момент!»

FEAR FACTORY








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Paffoss


15 июн 2021, 13:22		Пока Дино работал в закусочной, его жизнь была насыщенной добрыми событиями: общался с Мастейном, целовался с телезвездой, наверняка еще прибухнул с Даймбегом или кем-то еще из Pantera... И никакиз тебе срачей и дележки брэнда!)

SnakeZ


15 июн 2021, 13:47		Дело за Даной - явно был харрамсент, подать на любителя гамбургеров в суд!


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