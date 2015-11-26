сегодня



Новое видео FEAR FACTORY



"Recode", новое видео группы FEAR FACTORY, доступно для просмотра ниже. Она взята из альбома "Aggression Continuum", выпущенного 18 июня на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Recode



02. Disruptor



03. Aggression Continuum



04. Purity



05. Fuel Injected Suicide Machine



06. Collapse



07. Manufactured Hope



08. Cognitive Dissonance



09. Monolith



10. End Of Line







</div>





+1 -1



( 1 ) просмотров: 460

