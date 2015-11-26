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Fear Factory

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21 июн 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

15 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

20 май 2021 : 		 DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY

16 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста

14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

6 май 2021 : 		 Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак

29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»
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Новое видео FEAR FACTORY



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"Recode", новое видео группы FEAR FACTORY, доступно для просмотра ниже. Она взята из альбома "Aggression Continuum", выпущенного 18 июня на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Recode

02. Disruptor

03. Aggression Continuum

04. Purity

05. Fuel Injected Suicide Machine

06. Collapse

07. Manufactured Hope

08. Cognitive Dissonance

09. Monolith

10. End Of Line

Watch FEAR FACTORY





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


21 июн 2021, 16:01		Звучит отстойно, будто Казаpес плотником слушал галимотью в духе "Death Cult Armageddon" и выдал какой-то гипеpтpoфиpoванный опеpный ваpиант "Securitron" и "Resurrection". Самое вpемя стать pазогpевающими у Nightwish


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