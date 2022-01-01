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Fear Factory

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|||| 25 апр 2022

BURTON C. BELL: «Уйти из FEAR FACTORY было нелегко»



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BURTON C. BELL в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как он себя ощущает спустя полтора года после ухода из FEAR FACTORY:

«Я прекрасно себя чувствую. Я занимаюсь творчеством. Я работал над различными новыми проектами, расширяя свои творческие способности, не только музыкальные, но и писательские, фотографические, я занимался живописью и тому подобными вещами. Я просто занимался творчеством во всех возможных направлениях. Я не говорю, что два года я ничего не делал, но два года я был занят, двигаясь вперёд по своему жизненному пути и занимаясь карьерой. И я не оглядывался назад.

Конечно, я очень горжусь той работой, которую я создал в прошлом, и всегда буду гордиться, за исключением, пожалуй, пары песен [смеётся]. Настало время двигаться вперёд, и это было то самое время».

Об альбоме FEAR FACTORY "Aggression Continuum", который вышел в июне 2021 года на Nuclear Blast Records, он сказал следующее:

«Я был просто счастлив, что эта пластинка наконец-то вышла. Мы закончили запись в 2017 году. К тому времени, как она вышла, я уже забыл о ней. О да, я помню эту песню. О да.

На этой пластинке есть несколько хороших композиций. Песня "Collapse" — хорошая, заглавный трек "Monolith" — тоже хорошая тема­ (он ссылается на первоначальное рабочее название пластинки, которое потом было изменено)».

Когда ведущий отметил, что сведение на "Aggression Continuum" «великолепное», Bell замешкался на пару секунд, прежде чем неохотно согласиться:

«Наверное. Когда я закончил запись [в 2017 году], альбом был готов и согласован, а дальнейшая работа велась без моего участия».

По ходу беседы он также признался, что ему «было нелегко» покинуть FEAR FACTORY:

«Уход из FEAR FACTORY не был лёгким решением ни в коем случае. Но то, что я пережил за 10 лет до этого, судебные иски, язвительность — это меня просто убивало. И мне было нужно отстраниться, чтобы понять, что они могут забрать у меня всё, — они могут забрать деньги, они могут забрать роялти, они могут забрать у меня торговую марку, — но это не будет характеризовать меня как личность. Они могут забрать это, но я всё ещё останусь Burton'ом C. Bell'ом, засранцем, так что забрать меня всё они не в состоянии. В итоге я просто двигаюсь вперёд и занимаюсь чем-то новым».

По словам Bell'a, трудности — это обычное дело для большинства музыкантов, которые часто становятся жертвами плохих контрактов, недобросовестного менеджмента и слишком часто — того, что кажется склонностью к саморазрушению:

«Я давно знал, что хочу быть артистом — задолго до того, как попал в FEAR FACTORY. Когда я учился в средней школе, я говорил: "Я хочу быть художником". Чтобы быть артистом, нужно страдать. Ты должен понимать, что люди хотят отнять у тебя всё время — на том, что ты создаёшь, они хотят заработать деньги, отнять это у тебя и дать тебе лишь гроши. Но быть озлобленным — это не мой стиль, и я таким никогда не был.

Всё негативное, что происходило в прошлом с FEAR FACTORY, не идёт ни в какое сравнение с тем количеством позитива, которое было. Если вы думаете о негативе, он может сильно вас тяготить, но это не так уж и много по сравнению с тем, чего достигла группа, чего мы создали, чего мы дали музыкальному миру, я этим горжусь и очень рад этому.

Никому не нравится разговаривать с озлобленным человеком. Я, например, воспринимаю всё так: "Чувак, просто смирись и двигайся дальше". Потому что желание держаться за прошлое не поможет ни мне, ни кому-либо другому. Двигайся дальше и покажи им, на что ты способен с этого момента, вот и всё».

BURTON C. BELL:





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