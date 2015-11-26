сегодня



Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares рассказал австралийскому изданию Heavy о поиске замены недавно ушедшему вокалисту FF Burton'у C. Bell'у:



«Есть несколько по-настоящему крутых людей — мужчин и женщин. Так что есть мужчины и женщины [вокалисты], которые претендуют на эту должность.

Многое зависит от этого. Нужно не просто найти кого-то, кто просто займёт это место, и думать, что он справится с этим. Нужно найти кого-то, кто готов взять на себя обязательства перед FEAR FACTORY, кого-то, кто будет знать, что он будет гастролировать какое-то время; мы будем путешествовать по миру. Это может произойти не сразу, потому что много ограничений из-за COVID; в некоторых местах все ещё [хуже], чем в других. Кто бы ни занял это место, ему придётся многому научиться, на него будет возложена большая ответственность».



Dino также ответил на вопрос о том, какие качества он ищет в новом вокалисте FEAR FACTORY:



«Я ищу того, кто знает, как быть хорошим фронтменом на сцене, того, кто знает, как управлять толпой. Это всё помимо таланта. Конечно, у того, кого я выберу, будет талант. Но это не только вокальный талант, должны быть и другие таланты. Это уверенность в себе — психологическая уверенность — отсутствие неуверенности, забота о своём голосе, умение управлять аудиторией, ладить с другими, быть командным игроком, и так далее».



Далее Cazares сказал, что он «определённо» будет поощрять нового вокалиста FEAR FACTORY привносить свои собственные элементы в звучание группы:



«Но большая их часть должна быть в форме FEAR FACTORY, потому что мы уже создали свой стиль. Конечно, мы всегда можем расширить этот стиль, — я всегда открыт для этого, на все сто процентов. Но ему также придётся смириться с тем, что иногда идеи отправляются на свалку. Некоторые идеи из серии: "Не, не сработает". Но это приходит с опытом, и это приходит кому-то, у кого есть талант в этом плане, что нельзя принимать все близко к сердцу.



Это было одна из особенностей нашей группы FEAR FACTORY: ни одна идея не была глупой, мы пробовали всё. Потому что никогда не знаешь — некоторые из самых безумных идей могут превратиться в нечто великое».







</div>





+2 -0



( 1 ) просмотров: 361

