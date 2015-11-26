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Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares дал интервью подкасту "Speak N' Destroy", который ведёт журналист и фанат METALLICA Ryan J. Downey.



Казарес рассказал, как его вдохновляла манера игры на гитаре фронтмена METALLICA James'a Hetfield'a:



«Могу рассказать, что на меня повлияло. Всё началось с Angus Young из AC/DC. Вот откуда эти аккорды. Конечно, есть ещё Tony Iommi, и всё это было круто, когда я только начинал. Но когда я впервые услышал METALLICA, когда я впервые услышал, как Джеймс Хэтфилд играет правой рукой, я подумал: "Вот чем я хочу заниматься".



От каждого можно нахвататься, но когда дело доходит до выбора, когда дело доходит до таких ритмов, James Hetfield был тем самым человеком, который на меня повлиял. Можно ощутить мощь, когда он глушит струны ладонью или ударяет по струнам. Настройки его усилителей, его гитары, его звукоизвлечение — всё это создало определённое звучание, этот неповторимый тон, в который я мгновенно влюбился. И для меня это очень мощно. Потому что его манера игры... Можно вспомнить [напевает открывающий рифф "Disposable Heroes"]. Этот даунстрок [удары вниз по струнам]... Потом [напевает ещё один риф из "Disposable Heroes"] — переменный штрих [игра по струнам вверх-вниз]... И, слушая эти ритмы, я думал: "Ё-моё! Я должен выучить это!" Я должен был это выучить сразу же. Но больше всего мне нравится его даунстрок, и я взял его как пример».



Новый альбом FEAR FACTORY, получивший название "Aggression Continuum", выйдет 18 июня на Nuclear Blast Records.







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