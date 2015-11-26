Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 74
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 46
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 42
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 42
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 36
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли

20 янв 2021 : 		 Скоро новый сингл FEAR FACTORY

11 янв 2021 : 		 BURTON C. BELL: «Мне не интересно работать с FEAR FACTORY»

26 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY представил педаль

18 дек 2020 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»

4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»

10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

7 окт 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста

7 окт 2020 : 		 DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»

3 окт 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски

30 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»

29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

25 сен 2020 : 		 Репортаж из студии FEAR FACTORY

16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры



*
zoom
*
* *
Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares дал интервью подкасту "Speak N' Destroy", который ведёт журналист и фанат METALLICA Ryan J. Downey.

Казарес рассказал, как его вдохновляла манера игры на гитаре фронтмена METALLICA James'a Hetfield'a:

«Могу рассказать, что на меня повлияло. Всё началось с Angus Young из AC/DC. Вот откуда эти аккорды. Конечно, есть ещё Tony Iommi, и всё это было круто, когда я только начинал. Но когда я впервые услышал METALLICA, когда я впервые услышал, как Джеймс Хэтфилд играет правой рукой, я подумал: "Вот чем я хочу заниматься".

От каждого можно нахвататься, но когда дело доходит до выбора, когда дело доходит до таких ритмов, James Hetfield был тем самым человеком, который на меня повлиял. Можно ощутить мощь, когда он глушит струны ладонью или ударяет по струнам. Настройки его усилителей, его гитары, его звукоизвлечение — всё это создало определённое звучание, этот неповторимый тон, в который я мгновенно влюбился. И для меня это очень мощно. Потому что его манера игры... Можно вспомнить [напевает открывающий рифф "Disposable Heroes"]. Этот даунстрок [удары вниз по струнам]... Потом [напевает ещё один риф из "Disposable Heroes"] — переменный штрих [игра по струнам вверх-вниз]... И, слушая эти ритмы, я думал: "Ё-моё! Я должен выучить это!" Я должен был это выучить сразу же. Но больше всего мне нравится его даунстрок, и я взял его как пример».

Новый альбом FEAR FACTORY, получивший название "Aggression Continuum", выйдет 18 июня на Nuclear Blast Records.

FEAR FACTORY





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


29 апр 2021, 20:44		Чертов клавишник навсегда испортил образ седого деда в белой рубахе )


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 461

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом