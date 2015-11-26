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Fear Factory

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Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»



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FEAR FACTORY в честь 25-летия с момента выхода классического альбома "Demanufacture" совместно с Run Out Groove выпустили виниловую версию альбома, которая дополнена записью выступления группы на Ozzfest в 1996 году. Мастерингом занимался Damien Rainaud. В рамках недавнего разговора с Dino Cazares'ом у него спросили, пересматривал ли он когда-либо эту пластинку:

«Порой я серьёзно пересматривал эту запись, ведь это был прорывной альбом. И я порой возвращался к нему, просто чтобы переслушать, — не прибавить-убавить что-то, просто послушать структуру. Но в большинстве случаев я использовал эту структуру для новых песен. Типа: "Так, как это я там придумал "Zero Signal"? Что там было, с чего началось? Что там с припевами, что там в серединке?" И всё такое. Если я подвисал с новыми темами, я обращался к "Demanufacture" и думал: "Так, мы делали вот так, так что пора взять и попробовать что-то в таком же духе". Даже если песня была совершенно другой, риффы другие, всё равно было что-то, что помогало мне в создании современного материала».

Трек-лист винила:

Side A

01. Demanufacture (4:12)

02. Self Bias Resistor (5:12)

03. Zero Signal (5:56)

Side B

01. Replica (3:56)

02. New Breed (2:49)

03. Dog Day Sunrise (4:45)

Side C

01. Body Hammer (5:05)

02. Flashpoint (2:52)

03. H-K (Hunter-Killer) (5:17)

Side D

01. Pisschrist (5:27)

02. A Therapy For Pain (9:43)

Side E (Ozzfest 1996)

01. Demanufacture (5:08)

02. Zero Signal/Self Immolation (5:49)

03. Self-Biased Resistor (5:00)

Side F (Ozzfest 1996)

01. Deep Dub Traumamix (4:51)

02. Replica (4:18)

03. Martyr (4:28)

FEAR FACTORY





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

for example


18 дек 2020, 15:33		Вроде как это самоплагиат называетца


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