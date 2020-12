сегодня



Лидер FEAR FACTORY : «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»



FEAR FACTORY в честь 25-летия с момента выхода классического альбома "Demanufacture" совместно с Run Out Groove выпустили виниловую версию альбома, которая дополнена записью выступления группы на Ozzfest в 1996 году. Мастерингом занимался Damien Rainaud. В рамках недавнего разговора с Dino Cazares'ом у него спросили, пересматривал ли он когда-либо эту пластинку:



«Порой я серьёзно пересматривал эту запись, ведь это был прорывной альбом. И я порой возвращался к нему, просто чтобы переслушать, — не прибавить-убавить что-то, просто послушать структуру. Но в большинстве случаев я использовал эту структуру для новых песен. Типа: "Так, как это я там придумал "Zero Signal"? Что там было, с чего началось? Что там с припевами, что там в серединке?" И всё такое. Если я подвисал с новыми темами, я обращался к "Demanufacture" и думал: "Так, мы делали вот так, так что пора взять и попробовать что-то в таком же духе". Даже если песня была совершенно другой, риффы другие, всё равно было что-то, что помогало мне в создании современного материала».



Трек-лист винила:



Side A



01. Demanufacture (4:12)



02. Self Bias Resistor (5:12)



03. Zero Signal (5:56)



Side B



01. Replica (3:56)



02. New Breed (2:49)



03. Dog Day Sunrise (4:45)



Side C



01. Body Hammer (5:05)



02. Flashpoint (2:52)



03. H-K (Hunter-Killer) (5:17)



Side D



01. Pisschrist (5:27)



02. A Therapy For Pain (9:43)



Side E (Ozzfest 1996)



01. Demanufacture (5:08)



02. Zero Signal/Self Immolation (5:49)



03. Self-Biased Resistor (5:00)



Side F (Ozzfest 1996)



01. Deep Dub Traumamix (4:51)



02. Replica (4:18)



03. Martyr (4:28)













