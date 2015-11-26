Лидер FEAR FACTORY: «Пересмотрев "Demanufacture", я получил заряд для новых песен»
FEAR FACTORY в честь 25-летия с момента выхода классического альбома "Demanufacture" совместно с Run Out Groove выпустили виниловую версию альбома, которая дополнена записью выступления группы на Ozzfest в 1996 году. Мастерингом занимался Damien Rainaud. В рамках недавнего разговора с Dino Cazares'ом у него спросили, пересматривал ли он когда-либо эту пластинку:
«Порой я серьёзно пересматривал эту запись, ведь это был прорывной альбом. И я порой возвращался к нему, просто чтобы переслушать, — не прибавить-убавить что-то, просто послушать структуру. Но в большинстве случаев я использовал эту структуру для новых песен. Типа: "Так, как это я там придумал "Zero Signal"? Что там было, с чего началось? Что там с припевами, что там в серединке?" И всё такое. Если я подвисал с новыми темами, я обращался к "Demanufacture" и думал: "Так, мы делали вот так, так что пора взять и попробовать что-то в таком же духе". Даже если песня была совершенно другой, риффы другие, всё равно было что-то, что помогало мне в создании современного материала».
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