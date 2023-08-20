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Fear Factory

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|||| 20 авг 2023

Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом к концу года. Следующего»



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Dino Cazares в недавней беседе поделился планами на ближайшее время:

«Мы начнём выступать 6 октября и будем продолжать до 17 декабря, а затем, естественно, у нас будут рождественские каникулы. В январе мы вернёмся в студию, начнём дописывать материал для предстоящего альбома. А в конце января нас ждёт ещё один большой тур, о котором я пока не могу сказать, но это будет просто охренительный комплект. И это будет двухмесячный тур по США. А потом у нас будет несколько фестивалей — апрель, май, июнь и, возможно, август. Потом летом мне нужно будет взять отпуск, чтобы закончить новую пластинку, выпустить её, а затем вернуться в тур, возможно, к октябрю-ноябрю следующего года.

Это серьёзные планы. Нас приглашают на многие мероприятия, и в данный момент я говорю "да", просто чтобы попытаться вернуть группу на сцену, попытаться восстановить наш большой концертный авторитет. Мы хотим, чтобы фанаты вернулись. И тогда ты поразишь их новой песней, а потом и новым альбомом. И затем ты просто возвращаешься и делаешь это снова и снова».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 авг 2023
father
Нужно обязательно почаще выступать, чтобы подготовить почву для большого реюнион-тура, а потом для прощального тура конечно же:)
Обычно почва как следует готовится за два альбома с неканоничным вокалистом.

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