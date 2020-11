сегодня



Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую



В конце сентября вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell объявил о своём уходе из группы, заявив, в частности, следующее:



«Последние несколько лет были очень мучительными, а участники обескровили мою страсть преступным обманом. Как прямое следствие их жадности, эти трое вовлекли меня в несправедливую судебную тяжбу, что привело к юридическому истощению, которое финансово изувечило меня... Я не могу быть в союзе с теми, кому я не доверяю и кого не уважаю».



Гитарист Fear Factory Dino Cazares в Фейсбуке ответил на замечание одного из фэнов, что группа «уже не та без Burton'а»:



«Я рад, что она уже не та, так как он больше не может петь вживую, и это не секрет, ведь фэны годами жалуются на его голос, иди посмотри на комментарии на YouTube, добавь новый голос».



В другом комментарии Dino добавил:



«Я просто хотел бы, чтобы он заботился о своём голосе на протяжении многих лет, как Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle), который кричит как сумасшедший, Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) и Howard Jones (Killswitch Engage), который и кричит, и мелодично поёт. Эти ребята доказывают, что это можно сделать».



Затем Cazares повторил, что певец не заботился о своём инструменте:



«Если бы я был певцом, я бы заботился о своём голосе и не пил бы крепкий алкоголь, не употреблял бы наркотики и не курил. Надо научиться приспосабливаться к старости. Миллион вокалистов делают это. А миллионы не делают, и у них проблемы».







