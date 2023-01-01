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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
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Fear Factory

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Мультикамерная съёмка с выступления FEAR FACTORY



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Мультикамерная съёмка с первого хэдлайн-выступления FEAR FACTORY, состоявшегося пятого мая в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, доступна для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Autonomous Combat System (live debut)
02. Recharger (first time since 2013)
03. Dielectric
04. Soul Hacker
05. Powershifter
06. Disruptor
07. Shock
08. Edgecrusher (with Cristian Machado)
09. Linchpin
10. What Will Become?
11. Archetype
12. Demanufacture
13. Self Bias Resistor
14. Zero Signal
15. Replica
16. Martyr
17. Scapegoat
18. Resurrection

FF Tonight 5/5 @TheWhiskyAGoGo setlist
Autonomous Combat System
Recharger
Dielectric
Soul Hacker (F#)
Powershifter
Disruptor
Shock
Edgecrusher
Linchpin
What Will Become
Archetype
Demanufacture
Self Bias Resistor
Zero Signal
Replica
Martyr
Scapegoat
Resurrection






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