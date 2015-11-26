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Fear Factory

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18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год

27 янв 2020 : 		 DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY

17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

5 июн 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY о последнем альбоме: "Мы хотели как лучше..."

16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание

13 апр 2016 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

30 мар 2016 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

23 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «У нас по-прежнему есть страсть!»

9 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: "Если выберут Трампа, я уеду в Австралию"

7 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления FEAR FACTORY
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Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине



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Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares в недавнем интервью рассказал о том, что делает во время коронапаузы:

«У меня определённо куда больше времени на сочинение музыки. Я почти закончил работать с ASESINO и практически завершил работу над новым альбомом дэт/грайнд-проекта с Tony Campos'ом из STATIC-X и Emilio Márquez'ом из POSSESSED. Эта будет наша третья запись. Также я работаю над собственным проектом, но названия у него пока нет. Пока я просматриваю вокалистов — по видео. И оказалось, что более трёх сотен человек хотят попробовать свои силы. И отсмотреть всех — та ещё работёнка. Так что работаю и по этому направлению. Ну и посмотрим, что будущее уготовило для FEAR FACTORY».

FEAR FACTORY





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