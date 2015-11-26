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Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares в недавнем интервью рассказал о том, что делает во время коронапаузы:



«У меня определённо куда больше времени на сочинение музыки. Я почти закончил работать с ASESINO и практически завершил работу над новым альбомом дэт/грайнд-проекта с Tony Campos'ом из STATIC-X и Emilio Márquez'ом из POSSESSED. Эта будет наша третья запись. Также я работаю над собственным проектом, но названия у него пока нет. Пока я просматриваю вокалистов — по видео. И оказалось, что более трёх сотен человек хотят попробовать свои силы. И отсмотреть всех — та ещё работёнка. Так что работаю и по этому направлению. Ну и посмотрим, что будущее уготовило для FEAR FACTORY».













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