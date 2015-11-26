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Fear Factory

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16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

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13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

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Гитарист FEAR FACTORY: «С оптимизмом смотрю в будущее»



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Dino Cazares в рамках недавнего интервью коснулся темы смены состава:

«Будущее, безусловно, будет очень сложным. Всё так и есть — жизнь такова. Каждый день, когда мы просыпаемся, может стать новым вызовом. Но дело в том, как мы принимаем эти вызовы. И для меня они оказались очень позитивными.

Со мной связалось множество людей по всему миру по поводу возможности петь в FEAR FACTORY, и я с нетерпением жду этого. Я с нетерпением жду, куда сможет привести нас новый участник — к иной главе в истории FEAR FACTORY».

DINO CAZARES:





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Old Nothing


30 дек 2021, 11:07		>>>"Каждый день, когда мы просыпаемся, может стать новым вызовом. Но дело в том, как мы принимаем эти вызовы."

блеать, как Джейсен Стетхам сказал, от души

CosmicBear


30 дек 2021, 14:31		Дино надо подумать о здоровье, если просыпаться каждый день для него стало новым вызовом.

father


30 дек 2021, 15:42		Главное, чтобы Дино в новом году продолжал хорошо кушать


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