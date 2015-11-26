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Гитарист FEAR FACTORY : «С оптимизмом смотрю в будущее»



Dino Cazares в рамках недавнего интервью коснулся темы смены состава:



«Будущее, безусловно, будет очень сложным. Всё так и есть — жизнь такова. Каждый день, когда мы просыпаемся, может стать новым вызовом. Но дело в том, как мы принимаем эти вызовы. И для меня они оказались очень позитивными.



Со мной связалось множество людей по всему миру по поводу возможности петь в FEAR FACTORY, и я с нетерпением жду этого. Я с нетерпением жду, куда сможет привести нас новый участник — к иной главе в истории FEAR FACTORY».







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