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DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY



В видео, доступном ниже, DINO CAZARES исполняет первый за более чем пять лет студийный трек FEAR FACTORY "Disruptor", который будет включён в выходящий 18 июня на Nuclear Blast Records альбом "Aggression Continuum".



Трек-лист:



01. Recode



02. Disruptor



03. Aggression Continuum



04. Purity



05. Fuel Injected Suicide Machine



06. Collapse



07. Manufactured Hope



08. Cognitive Dissonance



09. Monolith



10. End Of Line







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