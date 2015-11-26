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Fear Factory

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DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY



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В видео, доступном ниже, DINO CAZARES исполняет первый за более чем пять лет студийный трек FEAR FACTORY "Disruptor", который будет включён в выходящий 18 июня на Nuclear Blast Records альбом "Aggression Continuum".

Трек-лист:

01. Recode

02. Disruptor

03. Aggression Continuum

04. Purity

05. Fuel Injected Suicide Machine

06. Collapse

07. Manufactured Hope

08. Cognitive Dissonance

09. Monolith

10. End Of Line

Watch DINO CAZARES Play FEAR FACTORY











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