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FEAR FACTORY готовят альбом



Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares обсудил планы по записи нового материала:



«На самом деле мы будем в туре, начиная с конца февраля. Мы будем в туре со STATIC-X, проедем через все Соединённые Штаты. У нас 42 концерта за 52 дня, так что у нас впереди насыщенный гастрольный график.



Сейчас мы работаем над новой пластинкой — в стадии препродакшна — так что ждите чего-то нового позже. На самом деле я бы сказал, что, возможно, уже в середине следующего года. И мы собираемся отправиться в турне [с последним альбомом FEAR FACTORY 2021 года] "Aggression Continuum", которое начнётся в феврале, как я уже сказал ранее. И я не могу дождаться, когда смогу сыграть эти песни вживую!»







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