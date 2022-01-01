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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Fear Factory

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1 ноя 2022 : 		 FEAR FACTORY готовят альбом

31 окт 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

13 сен 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Имя вокалиста назову зимой»

4 сен 2022 : 		 Ремикс от FEAR FACTORY

30 авг 2022 : 		 DINO CAZARES троллит троллей

18 авг 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!»

14 июл 2022 : 		 Ремиксы от FEAR FACTORY осенью

25 апр 2022 : 		 BURTON C. BELL: «Уйти из FEAR FACTORY было нелегко»

24 апр 2022 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»

27 фев 2022 : 		 Новый вокалист FEAR FACTORY из Италии?

19 янв 2022 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY — о своём стиле

30 дек 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «С оптимизмом смотрю в будущее»

12 ноя 2021 : 		 FEAR FACTORY выпустят сингл перед туром

29 сен 2021 : 		 Новый релиз FEAR FACTORY

23 сен 2021 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY: «Надеюсь, Dino сохранит группу»

8 сен 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY вступился за Кортни Кардашьян

20 авг 2021 : 		 FEAR FACTORY нашли вокалиста

6 авг 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY рассказал забавный случай, связанный с IRON MAIDEN

16 июл 2021 : 		 Обучающее видео FEAR FACTORY

5 июл 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Многие металхэды стали консервативными»

25 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»

25 июн 2021 : 		 Песнь бывшего из FEAR FACTORY

21 июн 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

15 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом
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FEAR FACTORY готовят альбом



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Лидер FEAR FACTORY Dino Cazares обсудил планы по записи нового материала:

«На самом деле мы будем в туре, начиная с конца февраля. Мы будем в туре со STATIC-X, проедем через все Соединённые Штаты. У нас 42 концерта за 52 дня, так что у нас впереди насыщенный гастрольный график.

Сейчас мы работаем над новой пластинкой — в стадии препродакшна — так что ждите чего-то нового позже. На самом деле я бы сказал, что, возможно, уже в середине следующего года. И мы собираемся отправиться в турне [с последним альбомом FEAR FACTORY 2021 года] "Aggression Continuum", которое начнётся в феврале, как я уже сказал ранее. И я не могу дождаться, когда смогу сыграть эти песни вживую!»




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