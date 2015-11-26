4 ноя 2020



30 лет FEAR FACTORY



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares опубликовал десятиминутный ролик, в котором известные музыканты поздравляют коллектив с тридцатилетним юбилеем — среди прочих в ролике приняли участие Robb Flynn (MACHINE HEAD), Devin Townsend, Tony Campos (STATIC-X), Mark Hunter (CHIMAIRA), Shaun Glass (REPENTANCE), Hernan "Eddie" Hermida (SUICIDE SILENCE), Monte Conner (Nuclear Blast Records, ex-Roadrunner Records) и Jose Mangin (SiriusXM).



«В 1990 мой сосед по комнате Роберт Мюррей придумал название FEAR FACTORY и уступил мне его за два литра Пепси и пять батончиков Сникерса, ха-ха-ха...»













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