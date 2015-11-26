30 лет FEAR FACTORY

Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares опубликовал десятиминутный ролик, в котором известные музыканты поздравляют коллектив с тридцатилетним юбилеем — среди прочих в ролике приняли участие Robb Flynn (MACHINE HEAD), Devin Townsend, Tony Campos (STATIC-X), Mark Hunter (CHIMAIRA), Shaun Glass (REPENTANCE), Hernan "Eddie" Hermida (SUICIDE SILENCE), Monte Conner (Nuclear Blast Records, ex-Roadrunner Records) и Jose Mangin (SiriusXM).
«В 1990 мой сосед по комнате Роберт Мюррей придумал название FEAR FACTORY и уступил мне его за два литра Пепси и пять батончиков Сникерса, ха-ха-ха...»
gravitgroove
Nepalcev
father
Gustaff
Tomahawk
BlackHat
Svarg_1349
Orthodox
Kliops144
Thrashcrow
Сцуко...Не мого просто написать,что ты растворился в музыке? Нагнал мне голод своими кулинарными воспоминаниями. Полмира бы отдал за жареную картошечку с луком и солёными огурцами, только вот чтобы сейчас и здесь!!
gravitgroove
for example
for example
Хорошая шутка)
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