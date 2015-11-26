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Fear Factory

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4 ноя 2020 : 		 30 лет FEAR FACTORY

3 ноя 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY заявил, что BURTON C. BELL больше не может петь вживую

21 окт 2020 : 		 Переиздание FEAR FACTORY выйдет с реальными ударными

19 окт 2020 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»

10 окт 2020 : 		 BURTON C. BELL: «Хватит с меня FEAR FACTORY»

7 окт 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — об уходе вокалиста

7 окт 2020 : 		 DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»

3 окт 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY критикует за маски

30 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мы с Burton'ом не разговаривали»

29 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL покинул FEAR FACTORY

25 сен 2020 : 		 Репортаж из студии FEAR FACTORY

16 сен 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Откуда столько драмы?»

16 сен 2020 : 		 BURTON C. BELL дистанцировался от нового альбома FEAR FACTORY?

16 сен 2020 : 		 FEAR FACTORY начали сбор средств на альбом

31 июл 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»

18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год

27 янв 2020 : 		 DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY

17 апр 2019 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Мне нечего сказать про новый альбом»

11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

26 июл 2018 : 		 Гитарист FEAR FACTORY и фронтмен DIE KRUPPS основали DIEKLUTE

16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»
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|||| 4 ноя 2020

30 лет FEAR FACTORY



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Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares опубликовал десятиминутный ролик, в котором известные музыканты поздравляют коллектив с тридцатилетним юбилеем — среди прочих в ролике приняли участие Robb Flynn (MACHINE HEAD), Devin Townsend, Tony Campos (STATIC-X), Mark Hunter (CHIMAIRA), Shaun Glass (REPENTANCE), Hernan "Eddie" Hermida (SUICIDE SILENCE), Monte Conner (Nuclear Blast Records, ex-Roadrunner Records) и Jose Mangin (SiriusXM).

«В 1990 мой сосед по комнате Роберт Мюррей придумал название FEAR FACTORY и уступил мне его за два литра Пепси и пять батончиков Сникерса, ха-ха-ха...»

DINO CAZARES Celebrates 30 Years Of FEAR FACTORY With Help From DEVIN TOWNSEND, ROBB FLYNN, Others





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КомментарииСкрыть/показать 13 )

gravitgroove


4 ноя 2020, 19:42		"два литра Пепси и пять батончиков Сникерса" - кадастровая стоимость бренда ФФ

Nepalcev


4 ноя 2020, 20:02		gravitgroove, 4 литра и 10 батончиков, с учетом инфляции.

father


4 ноя 2020, 20:05		Строго говоря, группа до 30-летия и не дожила ведь

Gustaff


4 ноя 2020, 20:06		У нас бы ничего не дали и нахуй послали

Tomahawk


4 ноя 2020, 20:23		Мне было 17 лет - не помню, как узнал про группу, но сразу приглянулось название. Записал на болванку Demanufacture для ознакомления, как самый расхваленный альбом, и взял с собой в деревню. Это был вечер пятницы, середина осени, за окном уже стемнело... Я покушал жареной картошечки с луком и солёными огурцами, попил чай со сливовым вареньем, закрылся в тёмной комнате, заправил постельку и вставил диск в проигрыватель. Это было нечто - я словно растворился музыке. Помню, из окна открывался прекрасный ночной вид на стоящий вдалеке лес, а половину комнаты освещал уличный фонарь.

BlackHat


4 ноя 2020, 20:24		Интересно за сколько Касарес купил права FF у Бёртона.

Svarg_1349


4 ноя 2020, 20:47		За полторашку Жигулевского.

Orthodox


4 ноя 2020, 22:38		Gustaff, "в лашкепалашке ваще ластлеляли бы!!1" (с)

Kliops144


4 ноя 2020, 23:25		Я в году... хз, 2001 или 2002 что-ли, купил кассету Digimortal. Не сказать, что прям очень понравилось, но зашло неплохо. А потом начал выискивать прочие альбомы, достал на сиди и дебютник, и Obsolete, а Демануфактуры тупо не было в городе, продаваны дисков в павильонах скорбно пожимали плечами - дескать, и сами хотим заказать, нету! Пытался с другом скачать с инета, который был тогда убог до безобразия, в итоге закачалась лишь 1 песня - A therapy for pain. Но самое нелепое, что за неимением демануфактуры я слушал ремануфактуру пару лет!! И лишь когда в ларьках начали появляться пиратские диски с мп3-дискографиями, я смог наконец услышать этот легендарный неуловимый альбом и я не был разочарован.

Thrashcrow


4 ноя 2020, 23:52		" Записал на болванку Demanufacture для ознакомления, как самый расхваленный альбом, и взял с собой в деревню. Это был вечер пятницы, середина осени, за окном уже стемнело... Я покушал жареной картошечки с луком и солёными огурцами, попил чай со сливовым вареньем, закрылся в тёмной комнате, заправил постельку и вставил диск в проигрыватель."

Сцуко...Не мого просто написать,что ты растворился в музыке? Нагнал мне голод своими кулинарными воспоминаниями. Полмира бы отдал за жареную картошечку с луком и солёными огурцами, только вот чтобы сейчас и здесь!!

gravitgroove


5 ноя 2020, 01:11		Ты мне сейчас напомнил того персонажа-скрипача из "Окно в Париж" Мамина, которого играл Андрей Ургант: Вот когда я был с голой задницей в своей вонючей коммуналке - даже мечтать не мог обо все вот этом... ты знаешь, где-то внутри себя я был гораздо богаче... Вот я тебе клянусь! Мне ничего не нужно, возьми у меня сейчас все: Францию, Австралию, тачку-шмачку, - всё возьми, только верни мне мой Невский, мой Финляндский, мою Площадь Ленина, мою коммуналку - только сейчас, немедленно!" Через некоторое время смеясь: Слушай, а что такая вонища, ты меня в сортир что ли привёл?" Еще через время, глядя на памятник ильичу и отъезжающее такси: "Стой!!!! Сттооооооой!!!!!"

for example


5 ноя 2020, 02:21		В 2000 году купил у одноклассника диск-приложение к журналу Game.exe, сборник FF "Messiah". Что там за музыка, я не знал, ориентировался чисто на волосатые рожи музыкантов на фото. Разочарован не был.

for example


5 ноя 2020, 02:24		>>"два литра Пепси и пять батончиков Сникерса" - кадастровая стоимость бренда ФФ

Хорошая шутка)


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