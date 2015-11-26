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Fear Factory

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DINO CAZARES: «Я из социальных сетей узнал, что от нас уходит вокалист»



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В рамках беседы в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn", состоявшейся спустя несколько часов после публикации официального заявления об уходе из группы Burton'а C. Bell'а, DINO CAZARES подтвердил, что узнал о решении Bell'а так же, как и остальные:

«Наш вокалист, певший в команде тридцать лет, решил уйти из группы. Он выпустил официальное заявление. И я узнал об этом из социальных сетей».

По словам Dino, объяснения Bell'a довольно туманны:

«Я не особо хочу вдаваться в то, что он там наговорил, потому что многое является просто каким-то нонсенсом. Я заметил, что он не хочет брать на себя никакой ответственности по юридическим вопросам, что были.

Многие люди в курсе, что мы последние три с лишним года боролись за имя FEAR FACTORY. Мы с ним судились в разных судах по разным искам. Бывшие участники подали на нас в суд, что привело меня и Burton'a к банкротству в разных штатах — я был в Калифорнии, он — в Пенсильвании. Несколько месяцев назад права на торговую марку Burton'a были выставлены на продажу, и я в итоге их купил [и это сделало Dino единственным владельцем FEAR FACTORY].

Не буду вдаваться в пафосные детали и не хочу бросать кого-то под автобус. Но если кому-то нужна правда, найдите в Гугле официальные документы. Всё там есть. Чёрным по белому. И вы сами сможете увидеть, как всё было, и как всё представлено».

По словам Dino, он не хотел, чтобы Bell уходил, наоборот, он хотел, чтобы тот остался и они смогли бы продолжать. Единственное, что поменялось, так это владельцы торговой марки. И всё.

«Что есть — у меня теперь права на марку, давайте работать. Что поменялось? Да ничего. Единственное, что изменилось, так это то, кто владеет маркой. До этого нас было двое. И несколько лет до этого правами на название владели четверо (включая Raymond'a Herrera и Christian'a Olde Wolbers'a)... Мы наконец-то получили имя назад. Давай работать. Вот каким был мой подход. Давай сделаем несколько пластинок, которые фанаты давно заждались, — классический FEAR FACTORY. У нас в следующем году выходит отличная пластинка.

Жаль, что он так решил, но дверь для него открыта, я пока подожду, посмотрим, что там у него за тараканы. Но долго делать я этого не смогу, потому что когда всё начнет открываться, нам нужно будет возвращаться к активной деятельности — к тому, чем заняты и другие команды, — зарабатывать на жизнь. Но пока дверь для него открыта».

DINO CAZARES





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