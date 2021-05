сегодня



Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак



Молодой Dino Cazares, ещё до образования группы FEAR FACTORY, однажды сделал сэндвичи для Dave'a Mustaine'a из MEGADETH, а затем сел с ним за стол, чтобы послушать советы по поводу карьеры. Это произошло в 1984 или 1985 году, когда Dino работал в Togo's — калифорнийской сети ресторанов быстрого питания, которая существует до сих пор.



Cazares рассказал об этом в подкасте Speak N' Destroy:



«Dave зашёл, а я работал ночью. Он оказался там, и у меня было больше времени, чтобы поговорить с ним, потому что это не был час пик, так что у меня появилась возможность пообщаться.



Он вошёл, и я подумал: "О Боже, это же Dave Mustaine!" Я был напуган. Кажется, он тогда только ушёл из METALLICA, и я думаю, что это было незадолго до выхода альбома 1985 года "Killing Is My Business", примерно в 1985-м, я точно не помню, в каком году вышел этот альбом.

Но это было как раз перед его выходом. И я стал с ним разговаривать, угощал его бесплатной едой и бесплатным пивом.



Он был очень благодарен, он сидел и ел сэндвич, а я подумал: "Может, мне стоит задать ему вопросы?"



Мне тогда было 18 лет, и я сказал: "Мне нужен совет. Как мне создать группу? Что делать?" И он действительно дал мне много советов, хотите верьте, хотите нет.



Он научил меня налаживать связи, рассказал, как ходить на концерты и пытаться разговаривать с другими музыкантами, да и просто пытаться наладить контакт. Он также рассказал мне об этой штуке под названием Music Connection, где группы размещали свои объявления, а музыканты сообщали, что ищут группу, и всё в таком духе.



Так что он приобщил меня к этому, а поскольку в то время он продавал травку, я познакомил его со своей сестрой. Моя сестра покупала у него траву, так что у нас была своего рода небольшая связь».



Затем Dino продолжил рассказ о забавной встрече с Mustaine'ом, связанной с сэндвичами, которая произошла много лет спустя, когда FEAR FACTORY добились некоторого успеха:



«Самое интересное, что когда вышел альбом "Killing Is My Business", они давали концерты в Лос-Анджелесе, и он включил меня в список приглашённых. Я зашёл за кулисы на одном из шоу, и он познакомил меня с несколькими людьми.



Я периодически встречался с ним на протяжении многих лет. Итак перемотка на 10 лет вперёд — 1995 год, у нас тур, это наша вторая пластинка "Demanufacture", Dave берёт нас с собой в турне, и вот MEGADETH, FLOTSAM AND JETSAM и FEAR FACTORY открывают гастроли.



В первый день я говорил участникам команды и окружающим: "Да, держу пари, что Dave Mustaine взял нас в тур, потому что он помнит, что я как-то угостил его сэндвичами, и он возвращает долг.



Мы все заходим на площадку, видим Dave'a, и я говорю: "Dave, Dave". Он смотрит на меня и не узнаёт.



Я говорю: "Dave, эй, чувак, помнишь меня? Я делал тебе сэндвичи". Он смотрит на меня, видно, что его мозг работает, и он такой: "О да, чувак. Сделай мне сэндвич". А потом он ушёл.



И все участники группы смеялись надо мной. Это был действительно хороший тур, но это был очень неловкий момент для меня. Я хвастался этим, а он просто сказал: "Да, чувак. Сделай мне сэндвич".



Басист MEGADETH David Ellefson вспомнил меня, и я думаю, он был единственным, кто, скорее всего, не принимал наркотики».





