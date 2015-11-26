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Бывший вокалист FEAR FACTORY : «Жаль, что не отметили юбилей "Obsolete"»



Бывший вокалист FEAR FACTORY Burton C. Bell недавно поговорил с Eonmusic и ответил на вопрос о невозможности выступлений с концертами по случаю двадцатилетия "Obsolete":



«Были вещи, которые мешали нам это сделать, и да — мне очень грустно, что этого никогда не будет, потому что это было бы действительно круто. Да, я был полностью подавлен, это было вне моей власти в FEAR FACTORY».



О работе с Geezer'ом Butler'ом в 1995 году:



«Я фанат SABBATH, и работать с... Чёрт возьми, это же сам Geezer! Он привёл меня в свою студию, это был настоящий музей SABBATH, и моё сердце забилось быстрее. Я смотрел на всё это и старался удержать челюсть от падения. Я увидел платиновый диск за "Sabotage" и сказал: "Чёрт возьми, это была первая пластинка BS, которая мне понравилась, и он остаётся моей любимой". А он посмотрел на меня как на безумца и сказал: "Правда, что ли? Вот эта самая пластинка?!"»



О том, что его не позвали на следующий диск 1997 года:



«Я был разочарован, что меня вновь не пригласили, но они хотели кого-то, у кого было попроще расписание. "Demanufacture" хорошо приняли, и я турил по ней и с G/Z/R, так что я был очень занят. Но точно почему меня не позвали, я не в курсе. Но я всё равно очень горжусь работой над "Plastic Planet", и для меня было честью участвовать в работе над такой пластинкой!»







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