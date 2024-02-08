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Fear Factory

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Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"



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В новом интервью для "Wired In The Empire" гитариста FEAR FACTORY Dino Cazares'a спросили, какой альбом METALLICA, по его мнению, лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets". Он ответил:

«Впервые я увидел METALLICA во время тура в поддержку альбома "Ride The Lightning". Я был тогда совсем неопытным и жил в Лос-Анджелесе. Мне было 18 лет, и концерт проходил прямо через дорогу от места моей работы. Я работал в кафе "Togo's sandwiches" прямо через дорогу от Hollywood Palladium. Я встретил лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a и познакомился с басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом. Я познакомился со всеми участниками MÖTLEY CRÜE и всех местных групп Лос-Анджелеса.

Во время моей смены ко мне пришли ребята из команды METALLICA. Я сделал им сэндвичи и, конечно же, задал кучу вопросов. А потом я пошёл на концерт, который состоялся буквально через дорогу от моей работы, и он был просто офигенным. Я был потрясён. Они выступали перед ARMORED SAINT. Я до чёртиков люблю ARMORED SAINT. Но в тот день METALLICA с "Ride The Lightning" превзошли ARMORED SAINT. Половина аудитории ушла, и все говорили что-то типа: "Вот это да". Я был просто потрясён. И я считаю, что чтобы увидеть группу в первозданном виде, разрывающую всех в клочья и сносящую крышу слушателям, нужно послушать именно "Ride The Lightning".

Конечно, "Master Of Puppets" — это великий альбом, не поймите меня неправильно, это шедевр, но в "Ride The Lightning" есть нечто суровое. "Fight Fire With Fire" просто рвёт в клочья. Но год или два спустя я увидел, как они выступали перед Ozzy, и в тот момент Оззи в каком-то смысле перешёл к глэму. У него были вьющиеся волосы, и на нём была одежда с блёстками, она была похожа на платье. И я подумал что-то вроде: "Боже мой". Но это было на большей арене, а я находился далеко. Так что этот опыт был гораздо более разнообразным. Так что я бы выбрал "Ride The Lightning". Конечно, на "Master Of Puppets" продюсирование стало лучше. На этой пластинке появились более длинные песни; на той пластинке было всего восемь песен. Но всё равно я бы выбрал "Ride the Lightning"».




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КомментарииСкрыть/показать 16 )

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8 фев 2024
ElectricRetard
Я тоже, но на мое мнение всем поебать еще больше, чем на его.
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8 фев 2024
Corpsegrinder04
Да чего рыхлого слушать, в его "топ 5" Эксодовский Bonded by Blood котируется выше металлики. Но единственно хоть Slayer - Reign in Blood на первое место поставил.
Like!1
8 фев 2024
nokt
Фрэнк Синатра считает что "Louis and the Angels" Луи Амстронга лучше чем его же "Ella and Louis" - вот это новость, чуствую митинги и демонстрации расколят музыкальный мир ))
Like!1
8 фев 2024
gravitgroove
Тут полностью солидарен с жирным ольмеком.
Like!2
8 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Ну, хер знает
Мне не шибко нравится Fade to Black с RtL, например
И одноименная песня с Master of Puppets тоже не очень. Да, часть с Бетховеном и спизженный Кирком рифф у Дэвида Боуи норм, но всё остальное - унылая дрочка хроматики на дохуя минут.
В остальном пушечные альбомы, любимые в металле с детства, не могу выбрать лучший, да и зачем?
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8 фев 2024
ElectricRetard
Вашингтон Ирвинг, >Мне не шибко нравится Fade to Black
Так блять, ты скоро наговоришь на получение пиздюлей!
Like!2
8 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
ElectricRetard, ну а хули, она хуевая. Реально неумелая и корявая попытка сделать балладу. Текст тоже охуевше пафосный, 20 летний пиздюк Хэтфилд полез описывать эмоции, которых не испытывал еще - это самое вымученное, что я от него слышал, ну правда.
  Dislike!1
8 фев 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, дружище, так у него ж мама умерла, когда он был 16 летним подростком, а текст он покойному дружбану посвятил, насколько помню по инфе. Думаю, текст ни разу не вымученный, просто написан несколько пафосным слогом. А к твоим ощущениям музыки никаких вопросов, тут каждому свое.
8 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, прекрасно знаю, как умерла его мать, и как это переживал Хэтфилд (до сих пор не пережил, судя по некоторым вещам в его поведении), но песня, как мне кажется, просто о какой-то эфемерной тоске. Чувак год назад пел «втяни в меня свои чресла», «прыгай в огонь», а теперь он охуенно грустный, это очень… странно.
  Dislike!1
8 фев 2024
ChatGPT
Вашингтон Ирвинг, ftB в сравнении с Welcome Home и One действительно смотрится слабее
8 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
ChatGPT, welcome Home была той самой песней, после который я прям втащился в Металлику, она и Lepper Messiah. Ебать она меня впечатлила, слушал подряд раз 50. Было мне 12 или 13 тогда.
8 фев 2024
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, я ею заслушивался, когда мне совсем 9-10 было, но вот уже сейчас она как-то тяжело идёт, наверное за года 2 всего пару раз прослушал.
8 фев 2024
nokt
Я понимаю и статус и значимость и группы и обоих альбомов о которых тут идёт речь, и плохими точно их не считаю, но сколько можно "дрочить" на них, почти 40 лет прошло, больше реально в вашей жизни музыкальных событий не было?
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8 фев 2024
ChatGPT
мало того: по мне, и Justice... звучит мощнее и интереснее Мастера. вообще, считаю сабж сильно переоценëнным: да, очень хорошо, но не супер
8 фев 2024
olly71
Да все знают что у Метлы 1984 и 1988 самые лучшие но на хера об этом на весь интернет орать ?
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8 фев 2024
ChatGPT
olly71, согл, все знают, что лучший трэш метал альбом 80х это дебютник Мастера
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