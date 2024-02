сегодня



Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lightning" лучше "Master Of Puppets"



В новом интервью для "Wired In The Empire" гитариста FEAR FACTORY Dino Cazares'a спросили, какой альбом METALLICA, по его мнению, лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets". Он ответил:



«Впервые я увидел METALLICA во время тура в поддержку альбома "Ride The Lightning". Я был тогда совсем неопытным и жил в Лос-Анджелесе. Мне было 18 лет, и концерт проходил прямо через дорогу от места моей работы. Я работал в кафе "Togo's sandwiches" прямо через дорогу от Hollywood Palladium. Я встретил лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a и познакомился с басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом. Я познакомился со всеми участниками MÖTLEY CRÜE и всех местных групп Лос-Анджелеса.



Во время моей смены ко мне пришли ребята из команды METALLICA. Я сделал им сэндвичи и, конечно же, задал кучу вопросов. А потом я пошёл на концерт, который состоялся буквально через дорогу от моей работы, и он был просто офигенным. Я был потрясён. Они выступали перед ARMORED SAINT. Я до чёртиков люблю ARMORED SAINT. Но в тот день METALLICA с "Ride The Lightning" превзошли ARMORED SAINT. Половина аудитории ушла, и все говорили что-то типа: "Вот это да". Я был просто потрясён. И я считаю, что чтобы увидеть группу в первозданном виде, разрывающую всех в клочья и сносящую крышу слушателям, нужно послушать именно "Ride The Lightning".



Конечно, "Master Of Puppets" — это великий альбом, не поймите меня неправильно, это шедевр, но в "Ride The Lightning" есть нечто суровое. "Fight Fire With Fire" просто рвёт в клочья. Но год или два спустя я увидел, как они выступали перед Ozzy, и в тот момент Оззи в каком-то смысле перешёл к глэму. У него были вьющиеся волосы, и на нём была одежда с блёстками, она была похожа на платье. И я подумал что-то вроде: "Боже мой". Но это было на большей арене, а я находился далеко. Так что этот опыт был гораздо более разнообразным. Так что я бы выбрал "Ride The Lightning". Конечно, на "Master Of Puppets" продюсирование стало лучше. На этой пластинке появились более длинные песни; на той пластинке было всего восемь песен. Но всё равно я бы выбрал "Ride the Lightning"».







