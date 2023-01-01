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Лидер FEAR FACTORY готовит вокалиста ко встрече с троллями



Dino Cazares рассказал о подготовке нового вокалиста FEAR FACTORY ко встрече с троллями из сети:



«Я много занимался с ним подготовкой, потому что он должен быть способен не только справиться с высокими требованиями, на которые он способен в вокальном плане, но и быть готовым к тому, что он ещё никогда не был на такой сцене, когда за тобой охотятся СМИ и интернет-тролли. Так что это одна из главных задач, к решению которой я его готовлю, потому что некоторые люди просто не могут справиться с эмоциональным воздействием.



Если вы играете в маленькой группе, которая растёт и становится более известной, в конце концов вы дорастёте до ненависти в Интернете, которая на вас обрушится, но он получит её мгновенно, и она выльется на него разом. Но я понимаю, откуда идут некоторые взгляды, потому что некоторые люди не всегда способны адаптироваться к изменениям. И голос Burton'a C. Bell'a, безусловно, стал легендарным для FEAR FACTORY. Но всё меняется, жизнь людей меняется, и иногда нужно просто двигаться дальше. И именно так мы оба и поступили».







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