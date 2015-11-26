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Fear Factory

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18 июн 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о занятиях на карантине

5 июн 2020 : 		 DINO CAZARES о перспективах FEAR FACTORY

5 май 2020 : 		 Вокалист FEAR FACTORY в карантинном видео SKUMLOVE

9 апр 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY обучает риффам

3 фев 2020 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о планах на 2020 год

27 янв 2020 : 		 DINO CAZARES исполняет FEAR FACTORY

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11 фев 2019 : 		 BURTON C. BELL рассказал о новом альбоме FEAR FACTORY

6 дек 2018 : 		 FEAR FACTORY завершили запись

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16 сен 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Американская политика — просто катастрофа»

31 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о тех, кто вдохновил его на занятие музыкой

27 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEAR FACTORY

23 авг 2016 : 		 Вокалист FEAR FACTORY: «Политика — просто шутка»

23 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY о летних гастролях

22 авг 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Играть сидя было довольно необычно»

16 авг 2016 : 		 FEAR FACTORY планируют целиком исполнять "Obsolete"

16 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сел: видео

7 июн 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присядет на четыре концерта

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16 май 2016 : 		 DINO CAZARES рассказал, как FEAR FACTORY создали своё уникальное звучание

13 апр 2016 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

30 мар 2016 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

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9 мар 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: "Если выберут Трампа, я уеду в Австралию"
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Гитарист FEAR FACTORY: «Моя игра никак не связана с PANTERA»



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Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares опубликовал твит, в котором сказал, что Даймбэг как-то рассказал ему, что он использовал альбом FEAR FACTORY "Obsolete" как образец, когда тот сводил "Reinventing The Steel". На это один из поклонников заметил: "Уверен, сейчас ты скажешь, что "Vulgar" имеет связь с Demanufacture", на что Dino ответил:

«Я никогда такого не скажу, потому что мне потребовалось время, чтобы вновь послушать PANTERA, которые были глэм-группой, а потом стали играть грув. Я не слушал их пластинок до Far Beyond».

В другом твите он добавил: «Моя игра никогда не была вдохновлена PANTERA, потому что мой стиль уже сформировался до того, как я их услышал, и я уверен, на нас влияли одни и те же группы. Когда PANTERA играла глэм, я слушал SLAYER, EXODUS, DEATH ANGLE, METALLICA, POSSESSED, DRI, DEATH и т. д.»

FEAR FACTORY



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