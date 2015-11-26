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Гитарист FEAR FACTORY : «Моя игра никак не связана с PANTERA»



Гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares опубликовал твит, в котором сказал, что Даймбэг как-то рассказал ему, что он использовал альбом FEAR FACTORY "Obsolete" как образец, когда тот сводил "Reinventing The Steel". На это один из поклонников заметил: "Уверен, сейчас ты скажешь, что "Vulgar" имеет связь с Demanufacture", на что Dino ответил:



«Я никогда такого не скажу, потому что мне потребовалось время, чтобы вновь послушать PANTERA, которые были глэм-группой, а потом стали играть грув. Я не слушал их пластинок до Far Beyond».



В другом твите он добавил: «Моя игра никогда не была вдохновлена PANTERA, потому что мой стиль уже сформировался до того, как я их услышал, и я уверен, на нас влияли одни и те же группы. Когда PANTERA играла глэм, я слушал SLAYER, EXODUS, DEATH ANGLE, METALLICA, POSSESSED, DRI, DEATH и т. д.»







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