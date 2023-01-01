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*RUSH соболезнуют евреям 46
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 25
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 25
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Fear Factory

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15 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY выступили с JAVIER ARRIAGA

13 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY споют про ИИ

2 окт 2023 : 		 FEAR FACTORY нашли басиста для концертов

23 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «У нас есть Eight!»

17 сен 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там сыграть»

4 сен 2023 : 		 Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедительным, работал без души»

30 авг 2023 : 		 Как уникальность FEAR FACTORY работала против группы

20 авг 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «Новый альбом к концу года. Следующего»

17 июл 2023 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от бывшего из FEAR FACTORY

15 июл 2023 : 		 Лидер FEAR FACTORY о поборах на площадках

30 июн 2023 : 		 Почему FEAR FACTORY не встречаются с фанатами за деньги?

15 июн 2023 : 		 Демонстрационное видео FEAR FACTORY

14 июн 2023 : 		 Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер

2 июн 2023 : 		 FEAR FACTORY: Новый альбом в 2024

24 май 2023 : 		 Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY

23 май 2023 : 		 Басист DEATHMASK выступил с FEAR FACTORY

12 май 2023 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления FEAR FACTORY

10 май 2023 : 		 Визуальный ряд от FEAR FACTORY

8 май 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

19 апр 2023 : 		 FEAR FACTORY в 4К

13 апр 2023 : 		 Инструментальная композиция от FEAR FACTORY

6 апр 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от FEAR FACTORY

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY

7 мар 2023 : 		 Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый состав»

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления FEAR FACTORY
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FEAR FACTORY выступили с JAVIER ARRIAGA



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Видео с выступления FEAR FACTORY, партию баса в котором временно исполняет JAVIER ARRIAGA, доступно для просмотра ниже.






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