сегодня



Бывший басист FEAR FACTORY : «Надеюсь, Dino сохранит группу»



Christian Olde Wolbers в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает о нынешней версии FEAR FACTORY:



«Я надеюсь, что он будет работать так долго, как сможет, если ему это нравится. Я не желаю никому зла. Я надеюсь, что он будет продолжать трудиться и воплощать свою страсть и мечту. Это то, что мы все хотим делать. Благослови его Бог. Рад за него.



В моём мире достаточно страстей, чтобы жить дальше... Это как вернуться к старой подружке. Есть на свете и другие женщины, мужик. Не стоит возвращаться к своей старой подружке, чувак [смеётся]».







</div>





+2 -0



просмотров: 153

