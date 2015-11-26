Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 380
*Новое видео HYPOCRISY 54
*Новое видео IRON MAIDEN 43
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 38
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 38
[= ||| все новости группы



*

Fear Factory

*



23 сен 2021 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY: «Надеюсь, Dino сохранит группу»

8 сен 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY вступился за Кортни Кардашьян

20 авг 2021 : 		 FEAR FACTORY нашли вокалиста

6 авг 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY рассказал забавный случай, связанный с IRON MAIDEN

16 июл 2021 : 		 Обучающее видео FEAR FACTORY

5 июл 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Многие металхэды стали консервативными»

25 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Альбом "Demanufacture" выдержал испытание временем»

25 июн 2021 : 		 Песнь бывшего из FEAR FACTORY

21 июн 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY полон оптимизма

15 июн 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о встрече с Дано Плато

22 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY хочет пообтереться с новым вокалистом

20 май 2021 : 		 DINO CAZARES о возможности воссоединения классического состава FEAR FACTORY

16 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY — о том, чего он ждёт от нового вокалиста

14 май 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY

13 май 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY: «Без понятия, почему Burton саботировал процесс»

12 май 2021 : 		 DINO CAZARES исполняет новую песню FEAR FACTORY

7 май 2021 : 		 DINO CAZARES — о новом вокалисте FEAR FACTORY: «Хочу дать шанс новичку»

6 май 2021 : 		 Сказ о том, как гитарист FEAR FACTORY накормил лидера MEGADETH и попал впросак

29 апр 2021 : 		 Гитарист FEAR FACTORY сказал, что JAMES HETFIELD повлиял на его манеру игры

21 апр 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY: «К стойке нашёл талант!»

16 апр 2021 : 		 Новое видео FEAR FACTORY

16 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома FEAR FACTORY

13 апр 2021 : 		 Премьера нового трека FEAR FACTORY состоится весной

1 апр 2021 : 		 Новая песня FEAR FACTORY выйдет весной

22 янв 2021 : 		 В машину гитариста FEAR FACTORY стреляли
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший басист FEAR FACTORY: «Надеюсь, Dino сохранит группу»



*
zoom
*
* *
Christian Olde Wolbers в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает о нынешней версии FEAR FACTORY:

«Я надеюсь, что он будет работать так долго, как сможет, если ему это нравится. Я не желаю никому зла. Я надеюсь, что он будет продолжать трудиться и воплощать свою страсть и мечту. Это то, что мы все хотим делать. Благослови его Бог. Рад за него.

В моём мире достаточно страстей, чтобы жить дальше... Это как вернуться к старой подружке. Есть на свете и другие женщины, мужик. Не стоит возвращаться к своей старой подружке, чувак [смеётся]».

Ex-FEAR FACTORY Bassist CHRISTIAN OLDE WOLBERS Hopes DINO CAZARES Keeps Band Alive





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 153

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом