6 авг 2021



Гитарист FEAR FACTORY рассказал забавный случай, связанный с IRON MAIDEN



В новом интервью Bandbond гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares вспомнил забавный случай из большого тура группы в середине 1990-х годов:



«Однажды мы гастролировали с MEGADETH и провели с ними около пяти недель в США. А сразу после тура мы отправились в турне с IRON MAIDEN. И каждый вечер мы всегда говорили в микрофон: "Эй, спасибо, что пригласили нас сегодня. Готовы ли вы, ребята, к такому-то и такому-то?", то есть к выступлению хедлайнера. Тогда мы только закончили тур MEGADETH. Мы отправились в турне с IRON MAIDEN. И наш вокалист [Burton C. Bell] говорит: "Эй, спасибо, что пригласили нас сегодня. Если вы хотите подойти к мерч-столу, купить немного товара... Бла-бла-бла... Ребята, вы готовы к MEGADETH?" А мы были в туре с IRON MAIDEN. И это было очень смешно, потому что Steve Harris [басист IRON MAIDEN] стоял сбоку от сцены, и ещё там был Janick Gers [гитарист IRON MAIDEN]. И они смеялись над нами, они издевались, потому что у [Burton'a] был один из тех моментов из серии "Spinal Tap"».



Dino также рассказал об уроках, которые он и его товарищи по группе получили, проводя время в дороге с известными группами из тяжёлого металла:



«В некотором смысле многие группы, с которыми мы гастролировали, научили нас, как вести себя в турне. Потому что некоторые из этих групп, с которыми мы гастролировали, были в начале нашей карьеры или на её ранних этапах. И видеть, как они это делают, как это делают профессионалы, было очень познавательно. Мы получили знания о том, как они умеют управлять толпой, как вокалист разговаривает с аудиторией, как двигаются гитарист, басист, барабанщик... Все эти вещи действительно вдохновляли нас. Как они готовили свою сцену, как они устанавливали своё оборудование. Всё это было очень забавно для нас, потому что мы всё ещё учились. Мы были как губка; наш разум был как губка. Это было из серии: "Ого. Они сделали это. О, понятно, вот как это делается". Так что все они вдохновили нас, и они показали нам интересный способ, как они занимаются этим, и у них можно было многому научиться. Так что абсолютно все они были интересны для нас».







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